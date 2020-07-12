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Joy駕馭超狂「嬸婆花上衣」無壓力！甜美臉蛋Hold住粉絲跪了

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記者鮑璿安 ／台北報導

南韓大勢女團Red Velvet成員Joy甜美長相被稱為「果汁相女孩」，私下穿衣也多走活潑清新路線，順勢成為不少女孩的穿搭範本。時常在IG與粉絲互動的她，8日PO出一系列美照，Joy穿上超鮮艷印花上衣躺在草坪上擺拍，這一身「花到不行」的衣著意外引發討論：「真的是凡人無法駕馭。」

▲Joy 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Red Velvet成員Joy在鄉間拍美照，看似甜美的穿搭並非凡人能駕馭。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

23歲Red Velvet成員Joy有「果汁相女孩」封號，甜中帶辣擄獲眾多粉絲，8日她在IG 公開美照，畫面中Joy露出燦笑躺在草坪中，身穿Sandro 2020春夏系列印花上衣，中央的抓皺細節使得整體視覺更有層次感，輕薄短版剪裁也讓螞蟻腰相當明顯。Joy在下身搭配長版牛仔褲，腳踩converse與JW ANDERSON聯名鞋款，藏不住一雙大長腿，最後拎上南韓品牌COURONNE紫色包款，無疑是最甜美少女穿搭。

▲Joy 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Joy 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Joy 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Joy 穿著Sandro 2020春夏系列印花上衣，NT$9,050。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Joy時而撩髮時而燦笑，彰顯可愛氣息，不過網友則是把焦點放在全身「花到不行」的搭配，多種色系包括玫瑰色、淺粉色、淡綠色都注入印花上衣之中，Joy靠著顏值成功hold住，甚至還能再帶上紫色包款擺拍，絲毫不顯造型累贅，遊走於甜美與清秀之間，引發網友直呼：「花上衣這種單品Joy也能hold住」、「凡人無法駕馭」、「顏值在線。」

除了印花上衣，花洋裝也是Joy常穿著的單品，以南韓女裝品牌MARGARIN FINGERS 波點洋裝出鏡，Joy綁起可愛的公主頭造型，裙裝收腰配上寬裙襬更顯身材纖細，而萬年不敗的黑白波點以及荷葉邊增添復古氣息，Joy駕馭起來絲毫不費力，讓粉絲眼前一亮。

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關鍵字：

Red Velvet, Joy, Sandro, 2020, 春夏
fashion.net

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