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害羞內向不是藉口！面對職場環境　把話說好是必須具備的「專業能力」

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▲別用害羞當藉口。（圖／女子學）

▲（圖／Pexels@AndreaPiacquadio）

現代社會由於工作型態轉變，傾向於人與人之間的交流溝通，因此較善於交際的外向者在某些領域會吃香許多。這不表示內向者就無法佔有優勢，內向者敏銳且善於觀察，這種特質有助於洞悉眼下局勢，並在內心做出判斷。然而，內向者通常會吃虧在「說出觀察結論」這最後的臨門一腳，此時調整自身心態就非常重要了：

什麼思維模式說出什麼話

▲別用害羞當藉口。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@mimithian）

人的日常思考模式，會一定程度影響日後說話方式。因此若想知道一個人的思維，通常可先從觀察對方的用字遣詞開始。由於這道理人盡皆知，現代人說話前都會再三思量，以免失言。

掌握上述邏輯，會發現說話得體與否無關性格內外向。關鍵在於說話前是否先確認發言動機、欲達成目的，以及此時此地此言論的合理性與適當性。若以上條件皆通過，就儘管大聲發表意見吧！經過深思熟慮的發言，就無關先天性格特徵，而是一種溝通技巧的展現。

待人處事是後天習得能力

▲別用害羞當藉口。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@priscilladupreez）

有些內向者習慣把不擅交際歸責於自身性格，但，外向者也未必各個皆擅於處理人際關係，比起與生俱來的天賦，待人處事更像後天養成的技能。遇到交際不順若總以「我本來就內向不擅長講話」作為理由，其實是挺不負責任的習慣。

旁人或許能理解內向者因性格特質而產生的焦慮感，但人們並沒有義務要接受這份焦慮，把話說好，是為了拉近與人之間的界線，使溝通更加順利自在，因此說話得體是種成熟且負有責任心的展現，更是需要下工夫苦練一番的長久課題，若一味拿性格當作藉口，難免有些推諉。

踏出舒適圈有助建立自信

▲別用害羞當藉口。（圖／女子學）

▲（圖／Unsplash@priscilladupreez）

談話時若缺乏自信，容易造成對談中的不自在。而沒自信又分成許多情況，像是對自身分享內容沒信心、對話題掌握度沒信心、太在意對方想法而沒信心、對自己沒信心等諸如此類的情形。

對此，可透過嘗試各種新事物來建立自信心。人在談論自己熟悉的領域時，傾向使用更加鏗鏘有力的語調與用字表達想法，這是因為對該知識有充分了解，足以於談話時信手捻來，為話題添上一筆。透過接觸各式各樣的新領域，除了增加知識與生活見聞外，也能蒐羅更多話題與人分享，較不容易陷入尷尬亂聊的談話窘境，也就不會因氣氛窘迫而備感壓力。

說話是門不容易上手的藝術，然而就跟任何專業一樣，只要透過大量練習必定能漸入佳境。謹記說話技巧的養成並非先天性格所賦予的天賦，而是後天養成的技能，畢竟就像老一輩時常耳提面命的，把話說好是身而為人一生的課題啊！

延伸閱讀：

聊天不是隨便講就好！掌握 4 種聰明說話法，輕鬆拉近人際距離

別讓抱怨充斥你的生活：試算「Your Life in Weeks」，我們還有幾週能快樂？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 自信, 說話, 內向, 外向, 性格, 人際社交, 心靈勵志
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