百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了

▲百年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers宣告破產，永久關閉美國51家門市。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

有百年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers在昨（8日）投下震撼消息，品牌宣告破產，因疫情波及出現財務危機，正在尋求買家能一同度過難關。同時也永久關閉美國51家門市，至於台灣10間正價門市、2間Outlet則不受影響，會持續提供服務。

在 Instagram 查看這則貼文 Brooks Brothers（@brooksbrothers）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 8:47 張貼

Brooks Brothers成立於1818年，已是老字號美國服飾品牌，美國總統以及商務人士都相當喜愛，去年（2019年）品牌才進駐台北101設立形象店，前景一片看好，不料走過二次世界大戰卻在疫情影響下宣告破產。品牌正式於8日向法院遞交申請，並且藍底白字寫下長文，「疫情帶給了零售業非常大的考驗，品牌已申請美國破產法第十一章破產保護， 以期尋找到可以與我們一同成長，對品牌有同樣抱負的買家，繼續為全球提供最高品質服務。」據了解，因亞洲疫情趨緩，台灣方面影響不大，包括10間正價門市、2間Outlet將會持續服務，會員級別以及權益亦不會受到任何影響。

▲Brooks Brothers 台灣10間正價門市、2間Outlet將會持續服務，不受影響。（圖／翻攝自IG）

不過品牌在美國門市就沒那麼幸運，法庭文件表示，其資產和負債均在5億至10億美元之間（約台幣147億元至294億元），對此品牌積極調整經營方式，將永久關閉美國51家門市，藉此淘汰營運不佳且損失慘重的門市，全球也有近80％的員工採取無薪假措施，然而品牌抱持樂觀態度，尋求新的經營者以求度過難關。

與此同時，日本藝術家村上隆所經營的藝廊Kaikai Kiki也因疫情影響面臨破產危機，他自揭傷疤，自2012年起已經投入過多資金、人力在維持經營，甚至痛斥自己真的是個「愚人」。而美國休閒品牌GUESS 也計劃在未來一年半內將永久關閉北美和中國的100家門市，疫情之下無一倖免。

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