fb ig video ETtoday search mobile

百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了

>

▲Brooks Brothers。（圖／CFP）

▲百年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers宣告破產，永久關閉美國51家門市。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

有百年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers在昨（8日）投下震撼消息，品牌宣告破產，因疫情波及出現財務危機，正在尋求買家能一同度過難關。同時也永久關閉美國51家門市，至於台灣10間正價門市、2間Outlet則不受影響，會持續提供服務。

Brooks Brothers成立於1818年，已是老字號美國服飾品牌，美國總統以及商務人士都相當喜愛，去年（2019年）品牌才進駐台北101設立形象店，前景一片看好，不料走過二次世界大戰卻在疫情影響下宣告破產。品牌正式於8日向法院遞交申請，並且藍底白字寫下長文，「疫情帶給了零售業非常大的考驗，品牌已申請美國破產法第十一章破產保護， 以期尋找到可以與我們一同成長，對品牌有同樣抱負的買家，繼續為全球提供最高品質服務。」據了解，因亞洲疫情趨緩，台灣方面影響不大，包括10間正價門市、2間Outlet將會持續服務，會員級別以及權益亦不會受到任何影響。

▲▼Brooks Brothers 。（圖／翻攝自IG）

▲Brooks Brothers 台灣10間正價門市、2間Outlet將會持續服務，不受影響。（圖／翻攝自IG）

不過品牌在美國門市就沒那麼幸運，法庭文件表示，其資產和負債均在5億至10億美元之間（約台幣147億元至294億元），對此品牌積極調整經營方式，將永久關閉美國51家門市，藉此淘汰營運不佳且損失慘重的門市，全球也有近80％的員工採取無薪假措施，然而品牌抱持樂觀態度，尋求新的經營者以求度過難關。

與此同時，日本藝術家村上隆所經營的藝廊Kaikai Kiki也因疫情影響面臨破產危機，他自揭傷疤，自2012年起已經投入過多資金、人力在維持經營，甚至痛斥自己真的是個「愚人」。而美國休閒品牌GUESS 也計劃在未來一年半內將永久關閉北美和中國的100家門市，疫情之下無一倖免。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

關鍵字：

Brooks Brothers, 疫情, 美國, 品牌, 新冠, 武漢, 肺炎, 破產, 法院
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

「隱形荷包殺手」讓你變月光族！戒掉8種額外花費　輕鬆多存上萬元

「隱形荷包殺手」讓你變月光族！戒掉8種額外花費　輕鬆多存上萬元

超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了

超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了

星巴克7月首發「連3天買一送一」來了　振興券開跑前先衝一波！

星巴克7月首發「連3天買一送一」來了　振興券開跑前先衝一波！

只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推　爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚 玄彬又更壯了！太平洋寬肩再升級、胸肌和手臂快把衣服撐爆 皮膚科醫師點出「3個洗髮錯誤」　做錯頭皮狂出油，落髮跟著來 百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了 徐睿知霸氣穿搭引發話題！搜出長鏈耳環、奶白馬鞍包5大同款 風象欠睡眠、水象總是想太多！12星座「吃的營養輔助品」推薦 懶人包／6大連鎖咖啡振興券優惠　「買3千送3千」、「買一送一」全在這

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面