fb ig video ETtoday search mobile

「迪士尼公主禮服」鑲上永生花長這樣　艾莎洋裝開著淺藍玫瑰超仙

>

編輯／Emily　圖／翻攝自disney.co.jp、sanrio.co.jp

迪士尼公主們的禮服華麗唯美，每一套都用專屬顏色、版型呈現出不同特色，女孩們一定想過要擁有它們，日本迪士尼Fantasy Shop就推出一款「迪士尼公主禮服擺飾」，用永生花花瓣堆疊出裙擺，夢幻造型擺在家賞心悅目，讓你彷彿置身童話，自己也變成公主了。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

「迪士尼公主禮服擺飾」系列共有7款，將公主們的經典禮服做成小型擺飾，裙子上用玫瑰、繡球花…永生花點綴，整體做工非常細緻。

《魔髮奇緣》的樂佩公主身穿粉紅、薰衣草紫洋裝，這款擺飾則把它做成平口、蛋糕裙造型，層層堆疊的裙擺好浪漫，上面一整排的花朵，讓人想到電影裡樂佩的編髮。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

《白雪公主》款將禮服經典的白領子、泡泡袖做出來，用紅、藍、黃三色搭配，裙擺變蛋糕裙看起來更可愛，上面還有紅蘋果跟玫瑰裝飾。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

《睡美人》奧蘿拉的粉紅禮服氣質優雅，胸口中間有銀色蝴蝶裝飾，裙襬則用粉色系玫瑰花朵裝飾，讓人看了少女心噴發。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

《美女與野獸》裡貝兒的黃禮服讓人印象深刻，這款擺飾用豐富的繡球花瓣做出裙擺的皺摺效果，中間還放上具有象徵意義的紅玫瑰。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

《仙履奇緣》裡仙杜瑞拉的藍色禮服比較簡約，但這款擺飾用藍色玫瑰、花草枝葉裝飾，讓裙子華麗有層次，展現另一種風格。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

《冰雪奇緣》艾莎的藍色禮服夢幻唯美，用銀色裝飾做出雪的感覺，身後的披肩則用薄紗製成，裙子上還有淺藍玫瑰、花朵裝飾。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

電影裡安娜一開始穿的綠色禮服活潑可愛，使用黃色花朵、滿天星…枝葉裝飾，很有春天氣息。這系列擺飾高度約22～24公分，放在書桌、床頭櫃都很適合，每一款都讓人想收藏，一個售價5,951日圓（約台幣1,633元）。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

不只迪士尼，日本三麗鷗家族也推出浪漫新品，七夕情人節即將到來，Hello Kitty、美樂蒂、雙子星、酷洛米紛紛換上牛郎、織女造型，從天而降的仙女服裝超仙氣，還配上薄紗、星星等夢幻裝飾，粉嫩色系讓人好心動。玩偶吊飾售價2,200日圓（約台幣603元），壓克力鑰匙圈售價500日圓（約台幣137元），都各有六款。

▲迪士尼公主禮服擺飾。（圖／翻攝自e87.com）

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

►「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒

關鍵字：

迪士尼, 公主, 擺飾, 永生花, 花瓣, 禮服, 公主裙
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片

泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片

約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 威爾史密斯女兒成運動品牌全球代言人！「神複製老爸」氣場無敵 超軟萌「龍貓化妝包」　圓滾滾肚子光捏就療癒 學Jessica用「野餐格」裝嫩！四招假日心機穿搭　75%男友都招架不住 有黑眼圈皮膚再好也沒用　5種食物少吃避免鼻過敏 夏天快用「柑橘調香水」消暑！6個推薦款一噴體感溫度瞬間降五度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面