「迪士尼公主禮服」鑲上永生花長這樣　艾莎洋裝開著淺藍玫瑰超仙

編輯／Emily 圖／翻攝自disney.co.jp、sanrio.co.jp

迪士尼公主們的禮服華麗唯美，每一套都用專屬顏色、版型呈現出不同特色，女孩們一定想過要擁有它們，日本迪士尼Fantasy Shop就推出一款「迪士尼公主禮服擺飾」，用永生花花瓣堆疊出裙擺，夢幻造型擺在家賞心悅目，讓你彷彿置身童話，自己也變成公主了。

「迪士尼公主禮服擺飾」系列共有7款，將公主們的經典禮服做成小型擺飾，裙子上用玫瑰、繡球花…永生花點綴，整體做工非常細緻。

《魔髮奇緣》的樂佩公主身穿粉紅、薰衣草紫洋裝，這款擺飾則把它做成平口、蛋糕裙造型，層層堆疊的裙擺好浪漫，上面一整排的花朵，讓人想到電影裡樂佩的編髮。

《白雪公主》款將禮服經典的白領子、泡泡袖做出來，用紅、藍、黃三色搭配，裙擺變蛋糕裙看起來更可愛，上面還有紅蘋果跟玫瑰裝飾。

《睡美人》奧蘿拉的粉紅禮服氣質優雅，胸口中間有銀色蝴蝶裝飾，裙襬則用粉色系玫瑰花朵裝飾，讓人看了少女心噴發。

《美女與野獸》裡貝兒的黃禮服讓人印象深刻，這款擺飾用豐富的繡球花瓣做出裙擺的皺摺效果，中間還放上具有象徵意義的紅玫瑰。

《仙履奇緣》裡仙杜瑞拉的藍色禮服比較簡約，但這款擺飾用藍色玫瑰、花草枝葉裝飾，讓裙子華麗有層次，展現另一種風格。

《冰雪奇緣》艾莎的藍色禮服夢幻唯美，用銀色裝飾做出雪的感覺，身後的披肩則用薄紗製成，裙子上還有淺藍玫瑰、花朵裝飾。

電影裡安娜一開始穿的綠色禮服活潑可愛，使用黃色花朵、滿天星…枝葉裝飾，很有春天氣息。這系列擺飾高度約22～24公分，放在書桌、床頭櫃都很適合，每一款都讓人想收藏，一個售價5,951日圓（約台幣1,633元）。

不只迪士尼，日本三麗鷗家族也推出浪漫新品，七夕情人節即將到來，Hello Kitty、美樂蒂、雙子星、酷洛米紛紛換上牛郎、織女造型，從天而降的仙女服裝超仙氣，還配上薄紗、星星等夢幻裝飾，粉嫩色系讓人好心動。玩偶吊飾售價2,200日圓（約台幣603元），壓克力鑰匙圈售價500日圓（約台幣137元），都各有六款。

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