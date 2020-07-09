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Irene天使裝扮換個角度魔鬼身材全都露　澀琪祭出高衩Bodysuit對尬

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▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自《MONSTER》MV截圖

由韓女團Red Velvet成員Irene和姜澀琪組成的二人小分隊，首張專輯《MONSTER》主打歌「MONSTER」MV終於在近日釋出，兩人一口氣換上多套造型，搭配力度十足的舞蹈，火辣程度更勝預告大片，MV在短短3天內便突破了千萬點閱大關，有暗黑如魔鬼、也有純白如天使的造型，卻都同樣展現了破尺度的性感。

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

首先登場Irene和澀琪兩個人都穿上超短熱褲，開腿蹲馬步的舞姿讓視線直逼腿根，上身則是黑色的馬甲，腰間的透視風網紗使大片肌膚若隱若現，令人臉紅心跳，外罩超短版西裝外套平衡了整體過於性感的氛圍，同時也讓舞蹈呈現更帥氣。

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

鏡頭轉個場景，兩人換上了白色仙女風格紗裙，綁起氣質公主頭，展現出截然不同的衝突畫面感，尤其Irene的服裝更有看頭，乍看之下清純潔白的天使裝扮，其實藏著誘人心機，不僅腰間全鏤空之外，胸前的綁帶設計也讓Irene的好身材呼之欲出。

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

MV中Irene和澀琪有不少親密的近距離對手戲，兩人華麗的造型和氣勢爆棚的神情，令粉絲們看得相當過癮，延續先前釋出預告形象大片中的暗黑風格，MV中Irene以同一件背後大挖空的緊身裝束出鏡，澀琪也不甘示弱，以斜肩、大高衩的黑色Bodysuit對尬，兩個人性感指數破表。

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

已經換了三套裝扮還不夠，Irene穿上彩色閃亮馬甲的穿插橋段也好吸睛，低胸又貼身、腹部還鏤空，覆蓋肌膚面積極少，尺度非常驚人。

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

▲Irene、澀琪。（圖／翻攝自MV）

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關鍵字：

Red Velvet, Irene, 姜澀琪, 澀琪, 新歌, MV, MONSTER, 小分隊
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