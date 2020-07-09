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柯佳嬿被寶格麗相機包吸住　7種變身法CP值破表

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▲寶格麗今發表2020秋冬全新配件系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

雖然仍是炎熱夏季，寶格麗（BVLGARI）已迫不及待發表秋冬新配件，今邀女星柯佳嬿示範，她一眼相中有7種變化、CP值超高的Bvlgari 7 Ways相機包，尤其喜歡黑色款，她笑說：「因為太繽紛我怕太美，大家會看我，平日生活希望可以乾淨一點，逛街吃飯不太希望大家看到我。」

▲▼柯佳嬿 。（圖／公關照）

▲柯佳嬿示範寶格麗秋冬新包，相中組合多變的相機包。（圖／寶格麗提供，以下同）

柯佳嬿近年來從大包控轉向小包擁護者，她認為寶格麗主打的 7 Ways相機包盡顯混搭樂趣，「包加包」很有搖滾味，包體基礎是可以單背的黑、白或軍綠色肩背小牛皮相機包，可以加購顏色更亮眼的薄荷綠、炭黑鑽石色金屬水蛇皮晚宴包或迷你包組合成時髦包，可變身出都會腰包、鍊條包、派對手拿包或手提包、斜背包等7種變化，日夜造型一款包就能滿足需求。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever 7 Ways黑色小牛皮相機包（左）51,600元，淨白瑪瑙色山羊皮相機包55,500元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti Forever薄荷綠色金屬水蛇皮手拿包（左）35,300元，可裝配於Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包上。

寶格麗長賣款的Serpenti Forever系列， 新款朝輕巧設計邁進，推出尺寸小巧但實用功能不減的款式，首次在包身前後新增一個夾層，方便小物收納，且採用短肩背帶更貼近身體，展現清新風格，雖是秋冬款，但沒少了雛菊托帕石色、薄荷綠色等款式，讓時尚女性在秋冬依然亮眼。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever碳黑鑽石色金屬水蛇皮肩背包（左）115,000元，雛菊托帕石色小牛皮肩背包小型款80,500元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti Cabochon薄荷綠色小牛皮肩背包小型款，85,200元。
 

不僅寶格麗以珠寶品牌之姿跨界設計皮件系列，卡地亞（Cartier）、Tiffany & Co.也有不少從珠寶或經典元素發想的配件系列，Tiffany近期就以神似品牌購物紙袋造型的Tiffany Blue托特包受到矚目，但台灣未引進。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany＆Co.購物袋造型的包款受到矚目。（圖／翻攝Tiffany官網）

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, 柯佳嬿, Tiffany
fashion.net

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