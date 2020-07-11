史努比小文具一掃上班壞心情！與好朋友們變身立體公仔筆　全部只要銅板價

編輯／Emily 圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife、peanutscafe.jp

韓國大創常推出許多可愛聯名小物，這次最新系列與《PEANUTS》漫畫主角史努比合作，推出一系列文具商品，原子筆、便條紙、資料夾…換成史努比與朋友們的造型也太Q，辦公、做作業看到整組史努比瞬間療癒，讓你一掃上班、上學的壞心情。

#原子筆系列

這系列有兩款按壓原子筆特別可愛，第一款把筆夾做成史努比、查理布朗等角色造型，有四種不同顏色。另一款是把筆上方按壓處做成角色小公仔，立體的史努比超級Q，還有莎莉布朗、露西…朋友們，共六款不同造型。

▲原子筆售價1,000韓元（約台幣24元）、立體小公仔筆售價3,000韓元（約台幣73元）。



#資料夾系列

資料夾是工作、上學常用到的東西，這系列有一款多層的史努比L夾超方便，可以把文件分類收納，每一層的索引標籤都是萌萌史努比。另外一款是A4資料板夾，墊著寫字很好用。還有A4大小的資料簿，封面三款圖案都讓人想收。

▲資料板夾售價2,000韓元（約台幣48元）、分層L夾售價1,500韓元（約台幣36元）。

▲A4資料簿售價3,000韓元（約台幣73元）。

#紙本系列

史努比筆記本封面是漫畫手繪風圖案，內頁還有小插圖，用它記筆記心情絕對會變好。還有小本便條紙和便利貼，也都很實用。

▲筆記本和便條紙售價皆為1,000韓元（約台幣24元）。

▲便利貼售價3,000韓元（約台幣73元）。

想要寫信的話，還有信紙組和卡片，超適合送給史努比控朋友，但可愛造型自己也超想私藏。

▲信紙和卡片售價皆為1,000韓元（約台幣24元）。

喜歡史努比小物的話，日本的PEANUTS 咖啡廳也有很多史努比周邊，其中一款刺繡鑰匙圈非常可愛，每一款圖案都不同，三款鮮豔配色都很有夏日氣息，鑰匙圈售價1,100日圓（約台幣301元）。另外有一款史努比原子筆，做成棒球棍造型好可愛，有橘、藍兩款，售價1,320日圓（約台幣362元）。

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