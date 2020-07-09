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「早晨清水洗臉、忠於原生髮色」　盤點法國女人保養4個秘訣

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▲▼盤點法國女人保養4個秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲法國女人的保養簡單扼要。（圖／翻攝自IG/taylorlashae）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

法國女人的隨性美令人神往，無須打扮只要信手拈來就是時髦，不刻意節食卻身材纖細，保養不追隨名牌，只挑選適合自己的簡單保養，單純有效的成分，更受她們的青睞。

早上用清水洗臉

法國女生推崇早上用清水洗臉，因為過分清潔反而會加速油脂分泌，維持肌膚的平衡才是最重要的。每日的保養會依環境氣候、膚況而微調，即便是使用潔顏產品也會挑選溫和不刺激成分，將有可能肌膚機率降到最低。

▲▼盤點法國女人保養4個秘訣。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲法國URIAGE活泉水保養系列，也被引進台灣。

偏好「無負擔保養」

法國女人偏愛簡單有效成分，追求保養簡單化。和精華、乳霜比起，他們更依賴活泉水，擁有完美符合肌膚最佳吸收比例，其中的礦物質及微量元素，能在炎炎夏日中舒緩肌膚乾燥、泛紅、乾癢及各種不適等問題，用天然、純淨、無菌的成分平衡肌膚生態。

香味就是最佳名牌

法國女人身上自帶香氣，身上的香味彰顯個人特質，她們除了會選購知名精品香水外，對小眾香水更感興趣，除了噴在身上，也會撒上一些在手帕上，再把手帕放在提包內，從裡到外散發迷人氣息。

忠於自然原生髮色

對亞洲女生來說，染髮可說是家常便飯，但大部分法國女生都不太會染髮，即便是染也是選擇原生髮色的漸層色，或是做些細微挑染，營造線條感。她們明白染髮對髮絲的傷害不小，與其更換髮色，倒不如終於自然。

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關鍵字：

法國女人, 保養.秘訣
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