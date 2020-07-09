W飯店紫艷酒吧、馬可波羅酒廊搶推聯名下午茶　絕美甜點＋高空景觀網美必拍

▲Wedgwood X W飯店紫艷酒吧聯名下午茶「JAP-YEN和風艷」。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

疫情影響下大家都悶了好一陣子，你有多久沒有好好照顧自己的味蕾了？今夏台北W飯店31樓「紫艷酒吧」與台北遠東國際大飯店38樓「馬可波羅酒廊」，不約而同推出了跨界聯名下午茶，從擺盤餐瓷、小點的精緻外型與口味，都挹注獨特主題與理念，同時還能欣賞美麗的高空景觀，又好吃又好拍，女孩們絕對要來體驗一下！

英國居家精品品牌Wedgwood與台北W飯店紫艷酒吧於2020年展開跨界合作，於每個季節推出不同主題的聯名下午茶餐點，隨著時序推進已來到第三季，繼先前的東方味「花艷」和英倫風格的「豔遇・英倫」，第三波全新下午茶畫風一轉，以充滿日式風情的「JAP-YEN和風艷」為主題，設計出9款日本風小點和6款主題調飲，承裝器具則是使用Wedgwood品牌中唯一的日式和風「靛藍草莓」系列餐瓷，將英倫風格成功融入本次日本主題中，營造簡約、小巧卻精緻的日式摩登下午茶。

Wedgwood與W飯店「JAP-YEN和風艷」下午茶套餐包含了三款鹹食與六款甜點，建議先從鹹食小點開始品嚐，包括黑鮪魚與鮭魚壽司球、味噌松阪豬小肉包。接著進入到甜點重頭戲，「玫瑰紅豆和菓子」、「紫薯南瓜水羊羹」、「柚香檸檬慕斯」、「橘子馬卡龍」、「草莓大福」、「栗子卡士達泡芙」每一款都是主廚的匠心之作，完美的運用了各式日式食材與元素，並在色彩上特別與Wedgwood餐瓷相襯，細節與層次不在話下。「JAP-YEN和風艷」下午茶從即日起至10／4供應，每套1,800元。

從W 飯店31樓換個風景來到遠東國際大飯店38樓的馬可波羅酒廊，今夏「馬可波羅酒廊」則是和美妝品牌香緹卡（Chantecaille）展開首度跨界合作，以香緹卡品牌中最頂級的「鑽石保養系列」為主廚的發揮靈感，融入自然植萃元素以及堅持環境永續的精神，打造出期間限定的「鑽石級午茶約會」主題套餐，於7／11～9／13供應，每位1,080元。

「鑽石級午茶約會」中的每一項小點都代表著大自然的純淨與生命力，能在其中體現到香緹卡的法式魅力，鹹食包括了鵪鶉蛋、鰻魚脆餅、干貝等高等食材，各式的小甜點如泡芙、杏仁凍、慕斯小點⋯⋯則更加講究精緻的外型，能看見許多香緹卡的代表元素，展現出高級質感，整個畫面除了美還是美，不先拍個一百張實在捨不得咬下去！

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招