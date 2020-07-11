fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師揭密3大NG「身體抗痘法」　加強去角質反而更糟

>

▲▼皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法。（圖／翻攝IG）

▲想要擁有潔白無瑕的美背和肌膚，先來改正錯誤抗痘法。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@94_j.a）

記者張毓容／台北報導

夏天到了，就讓人想穿V領、露背裝、熱褲，小露性感一下，但想到胸前、背上惱人的痘痘和暗沈痘疤，又讓人覺得尷尬，只好放棄。皮膚科醫師蔡依倫指出，前胸、後背與臀部等三大性感指標部位，都有大量皮脂腺的分布，尤其夏季高溫高濕的環境下，更增加了這幾個部位毛囊阻塞或細菌孳生的機會，成為身體痘好發高危區。

不少人為了對抗身體痘，常會以一知半解的抗痘觀念採取過於激烈的「NG抗痘法」，不僅無法擺脫痘肌陰影，反而加劇肌膚傷害和痘痘狀況。蔡醫師提醒，若想改善身體痘痘及粗糙暗沉問題，正確的沐浴保養觀念是關鍵，快來看看你是否也做過以下3種越做越錯的NG抗痘法？

▲▼皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法。（圖／翻攝IG）

▲使用不含皂鹼的溫和沐浴產品對於痘肌來說更好。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 1：一定要用強效控油抗菌的沐浴品？

蔡醫師指出，皂鹼成分等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌/黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。

正確Tips：溫和清潔更重要

抗痘洗沐建議選擇不含皂鹼的溫和清潔產品，親膚性高、能幫助皮膚處於穩定狀態，兼顧肌膚的油水與菌落生態的平衡，打造保濕控油並重的健康肌底。

▲▼皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法。（圖／翻攝IG）

▲做好保濕就能幫助維持肌膚自然代謝力。（圖／翻攝IG@australianbotanicalsoap）

NG 2：要經常去角質避免毛孔堵塞？

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但蔡醫師表示，角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵，當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，因而出現乾燥、粗糙，甚至長痘痘的狀況。但若太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過度清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更容易刺激痘痘部位，導致發炎狀況加劇或感染。

正確Tips：做好保濕提升代謝力

選用含有保濕成份、能夠長效保濕的洗沐產品，並在沐浴後擦上清爽型的乳液加強保濕。提升角質層含水量，維持肌膚自然代謝力，幫助老廢角質自動脫落。

▲▼皮膚科醫師揭密3大NG身體抗痘法。（圖／翻攝IG）

▲全身包緊緊要小心流汗濕熱也會加速細菌滋生。（圖／翻攝IG@yubi_190）

NG 3：全身包緊緊避免痘痘惡化

紫外線是肌膚的大敵，也是導致痘痘惡化的原因之一，但蔡依倫醫師提醒，許多人習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境也會加速細菌的孳生，成為身體痘痘的肇因。而許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴時沒有徹底卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

正確Tips：用鎮定、修護產品安撫曬後肌膚

防曬措施不可少，但別忘了每天透過沐浴過程溫和清潔去除汗、油、細菌與防曬乳。選擇沐浴保養品時，也可挑選有維生素B群、尿囊素等具鎮定、修復力的產品，幫助安撫受日曬刺激的肌膚，避免發炎狀況惡化。

►胸前後背狂長痘怎麼辦？先搞懂2種成因　從預防方法下手

►奶茶是冒痘兇手？皮膚科醫師建議：痘痘肌別吃這3種食物

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痘疤, 背痘, 身體痘, 清潔, 沐浴
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

日本調查「男生喜歡收到的禮物」TOP5　蛋糕竟上榜、第一名男女通殺

學她這樣吃！94歲英國女王「超長壽菜單」公開

學她這樣吃！94歲英國女王「超長壽菜單」公開

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片 2020春夏「黑褐髮色」大勢回歸　Lisa埃及豔后頭、Jennie瀏海染引領潮流 BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　 村上隆攜手Hello Kitty甩破產危機？與LV熊貓齊賣萌　狂吸10萬粉絲 「氣炸鍋」原價破萬元下殺2890元再優惠！夏天進廚房不流汗　還能減油80% 史努比小文具一掃上班壞心情！與好朋友們變身立體公仔筆　全部只要銅板價 香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面