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宋慧喬化妝台上的空空賞　這瓶「國民精華」全球賣出逾2.8兆韓元

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記者李薇／台北報導

潤燥精華已經是雪花秀非常經典熱賣的單品，自1997年上市之後，銷售金額超過2.8兆韓元，平均每10秒賣出一瓶，可見真的是很受廣大的女性歡迎，甚至被稱為是「國民精華」，連宋慧喬都用了再用，空瓶率超高，第五代再次升級的潤燥養膚精華，更好吸收、更水潤，相信會再次熱賣。

▲國民精華,宋慧喬,精華,保養,德英特,安瓶。（圖／IG）

▲「國民精華」深受宋慧喬喜愛。（圖／kyo1122 IG）

經過1000多次重新調配，終於找到潤燥精華的全新黃金比例，可以讓質地更加清爽，同時又吸收快速，留下保濕潤澤感，同時添加柑橘調成分，能夠讓香味散發出鮮明飽滿的水果香；包裝也改以漸層感的透明風格，呈現出能帶給肌膚的透明潤澤質感。

▲國民精華,宋慧喬,精華,保養,德英特,安瓶。（圖／IG）

▲平均每10秒賣出一瓶。（圖／sulwhasoo.official IG）

潤燥養膚精華講求的是保養第一步，當然不只是這樣使用，也可以混合乳液、乳霜，幫助肌膚更加好吸收、保濕度也更為提升，也可以將化妝棉沾取適量養膚精華之後，冰在冰箱，然後再敷於雙頰，可以達到降溫、醒膚的效果。

得英特的美白系列也推出了升級版的美白安瓶「肌因美白光纖淨斑精露」，質地絲滑好推勻，就像是水狀的精華一般，一塗抹到肌膚就可以立刻吸收進去。

因為超級好吸收，所以能夠更加深入肌膚底層，尤其是膚色不均的狀況，像是斑點、痘疤的暗沉，都可以透過它快速更新，重現明亮白透的膚質，非常適合需要調理肌膚灰暗的女孩，透過它讓自己散發光采自信。

▲張鈞甯,雅頓,伊麗莎白,得因特,美白,安瓶,精華水,仙女水,。（圖／品牌提供）

▲得英特推出美白安瓶售價9600元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

國民精華, 宋慧喬, 精華, 保養, 德英特, 安瓶
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