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明明過得好卻每天抱怨生活？3法則分辨人生中的地雷　轉念找回幸福

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

現代人的生活普遍富足，在物質上可以得到滿足，但很多人依舊每天抱怨生活，心靈不時湧上空虛，原本應該快樂美好的人生，是哪裡出錯了？暢銷書《愛、欲望、出軌的哲學》作家哈洛德．柯依瑟爾用哲學方式探討這個問題，原來只要簡單轉念，就能再次感到幸福。

▲找回幸福的方法。（圖／翻攝自unsplash.com）

幸福是隻膽怯的蝴蝶，當你追逐它的時候，它就會逃走，而當你靜下心來的時候，它又會停在你肩頭。

人們總是羨慕別人擁有的，而忘了審視、珍惜自己身邊的人事物，幸福也一樣，越是汲汲營營追求，越可能錯失它，當你停下腳步，用心面對生活，就能發掘自己周遭美好的一切，此時幸福就會在身邊。

▲找回幸福的方法。（圖／翻攝自unsplash.com）

人生道路上許多可能獲得幸福的踏腳石，也很可能是地雷。

現代科技設備讓人生活便利，在家務上不必揮汗如雨、醫療照護無微不至…，但這些好處可能讓人習以為常，甚至把它當成怠惰、不努力的藉口，所以我們要學習出分辨的方法，才能重新把工作、愛情、金錢等各種人生道路上的地雷，變成踏腳石。.

▲找回幸福的方法。（圖／翻攝自unsplash.com）

幸福沒有捷徑，我們必須抓住事物的本質，才能找到屬於自己的答案。

每個人的狀況不同，幸福也沒有固定公式，回歸自身才能找到幸福。其實從古至今，已經有許多哲學家、思想家探討過這類議題，跟隨他們的足跡掌握相關知識，才能理解隱藏在生活中的智慧，學會化解與轉念，重新找到那些關於快樂、苦痛、愛與生活的雋永真義。

▲找回幸福的方法。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲找回幸福的方法。（圖／翻攝自unsplash.com）
 

★書名：為什麼我們明明過得很好卻不快樂？關於幸福生活，哲學家有話要說。
★作者： 哈洛德．柯依瑟爾（Harald Koisser）
★出版社：商周出版
★建議售價：新台幣360元

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關鍵字：

幸福, 生活, 書摘, 哲學, 人生, 心靈勵志
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