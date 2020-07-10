免修容！植村秀腮紅超神，水平刷變膨潤、垂直刷變立體

▲善用腮紅，想要修小臉、變澎潤都能隨心所欲。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

植村秀的腮紅一職有著好口碑，數十種色選加上輕柔親膚特性，是很多女孩的心頭好。今年腮紅全面升級，除了推出全新兩款打亮質地，全系列粉質更顯色且一刷平滑肌理，可稱得上是一款萬能腮紅。

▲植村秀 創藝無限腮紅，全33色，800元。

植村秀全新一代創藝無限腮紅，共推出業界最完整4大光感質地，包括全新香檳金、流金霓光兩種全新打亮質地,以及珠光、粉霧兩款，無論是單刷或是搭配使用，都能為臉龐打造自然光澤，打造自帶高級感的仙氣肌膚。

水平刷

品牌也推薦澎澎臉的水平畫法，先以暖色調腮紅，在顴骨中下方來回畫圓，接著挑選冷色調打亮從眼下往顴骨上方畫，打造立體膨潤感。

垂直刷

修容的垂直畫法則是先沾取腮紅刷拭在顴骨，接著挑選藍紫掉的打亮色，從眼尾畫向顴骨，讓整個妝感看起來更俐落。

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▲THREE 豔陽之吻蜜粉餅，12g，1,800元。

除了作為蜜粉之外、也可以用於修容或是腮紅的多用途漸層蜜粉餅。明亮的淺色，可以為肌膚帶來清爽透明感，深色則能打造日曬後的健康膚色，均勻混和兩色則能增加臉部的線條輪廓感。

▲GUERLAIN 嬌蘭夏日腮紅 迷情里約限量版 (微醺杏桃)，1,750元。

細緻的杏桃色粉體，透出微微細閃珠光，一刷即可刷出水蜜桃表皮般的粉嫩霧感，再加上微晶細閃粒子，可瞬間將蘋果肌襯托得更加飽滿澎亮。

▲Benefit 小蜜桃蜜粉盒，8g，1,200元。

一款溫暖蜜桃色調的光澤感腮紅，淡淡的金色偏光透出天生好膚質的迷人光采，粉嫩杏色更適合亞洲女孩使用，彩妝初學者也不會失手。

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