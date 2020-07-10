fb ig video ETtoday search mobile

「免振興券」也能超划算！GAP夏季大減價低至2折、GU限時290元起

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

在政府發放的振興三倍券還沒拿到手之前，許多消費者就已經手癢忍不住狂買，時裝品牌GAP與GU為搶搭這波報復性消費潮，都開始主打「免振興券」也適用的優惠，讓民眾不需使用振興券也能買得超划算。GAP即日起展開夏日大減價，最低2折起；GU則是將於7／17～7／30期間推出「振興經濟學」活動，超過200項男、女、童裝，最低290元起。

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

雖然GAP品牌在疫情影響下重挫踉蹌，不過在相對穩定的台灣市場上來說，店面幾乎沒有受到波及，加上先前宣布未來將與肯爺（Kanye West）推出聯名系列，品牌現正氣勢高昂。

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲GAP精選商品NT＄198起；1969系列女裝one piece 2折優惠，NT＄798。

即日起GAP也投入社會整體的振興行列，展開夏日大減價活動，服飾商品全面4折起，即使是正價新品也有5折的超狂優惠。女裝系列中，受歡迎的T恤、背心都祭出超佛心價格，精選商品NT＄198起，夏日實穿的One Piece洋裝更是低至2折！

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲Gap 1969經典高級牛仔系列刺繡外套4折優惠，NT＄1,298、卡其工裝外套兩千元有找。

男裝部分也同步加入全面4折行列，多色百搭短褲優惠後不到600元便能入手，「1969經典高級牛仔」系列外套減價後只要NT＄1,298，其他眾多品項也省很大，像是原價近五千元的卡其工裝風外套，減價後兩千元有找。

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲經典GAP Logo T恤，從大人到小孩皆有繽紛色彩的選擇，NT＄349元。

接著看到日本快時尚品牌GU，也搶搭政府振興券熱潮，宣布將於7／17開使推出為期整整兩週的「GU振興經濟學活動」，同樣不需振興券也能享超殺優惠，7／17～7／23超過200項指定商品限時最低優惠價NT＄290起，另外，7／24～7／30，多款指定聯名T恤2件合購現折一百元，等於單件最低只要240元！

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲GU女裝熱帶印花細肩帶背心，限定優惠490元。

▲GAP、GU減價優惠活動。（圖／品牌提供）

▲GU女裝2way前釦上衣，限定優惠490元。

►GAP重磅迎來YEEZY聯名震撼潮流圈　股價大暴漲全因肯爺「回歸」！

►太Q了！UNIQLO最新哆啦A夢聯名主打「親子裝」 　媽媽們必須買

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

關鍵字：

GAP, GU, 大減價, 振興, 消費, 服裝, 特價, 優惠, 夏季
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了

百年美國服飾Brooks Brothers宣告破產！台灣情況官方回應了

皮膚科醫師點出「3個洗髮錯誤」　做錯頭皮狂出油，落髮跟著來 星巴克7月首發「連3天買一送一」來了　振興券開跑前先衝一波！ Irene天使裝扮換個角度魔鬼身材全都露　澀琪祭出高衩Bodysuit對尬 「免振興券」也能超划算！GAP夏季大減價低至2折、GU限時290元起 宋慧喬化妝台上的空空賞　這瓶「國民精華」全球賣出逾2.8兆韓元 從心理學來解夢！4大夢境的潛意識解析　牙齒脫落暗示壓力大 W飯店紫艷酒吧、馬可波羅酒廊搶推聯名下午茶　絕美甜點＋高空景觀網美必拍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面