「免振興券」也能超划算！GAP夏季大減價低至2折、GU限時290元起

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

在政府發放的振興三倍券還沒拿到手之前，許多消費者就已經手癢忍不住狂買，時裝品牌GAP與GU為搶搭這波報復性消費潮，都開始主打「免振興券」也適用的優惠，讓民眾不需使用振興券也能買得超划算。GAP即日起展開夏日大減價，最低2折起；GU則是將於7／17～7／30期間推出「振興經濟學」活動，超過200項男、女、童裝，最低290元起。

雖然GAP品牌在疫情影響下重挫踉蹌，不過在相對穩定的台灣市場上來說，店面幾乎沒有受到波及，加上先前宣布未來將與肯爺（Kanye West）推出聯名系列，品牌現正氣勢高昂。

▲GAP精選商品NT＄198起；1969系列女裝one piece 2折優惠，NT＄798。



即日起GAP也投入社會整體的振興行列，展開夏日大減價活動，服飾商品全面4折起，即使是正價新品也有5折的超狂優惠。女裝系列中，受歡迎的T恤、背心都祭出超佛心價格，精選商品NT＄198起，夏日實穿的One Piece洋裝更是低至2折！

▲Gap 1969經典高級牛仔系列刺繡外套4折優惠，NT＄1,298、卡其工裝外套兩千元有找。



男裝部分也同步加入全面4折行列，多色百搭短褲優惠後不到600元便能入手，「1969經典高級牛仔」系列外套減價後只要NT＄1,298，其他眾多品項也省很大，像是原價近五千元的卡其工裝風外套，減價後兩千元有找。

▲經典GAP Logo T恤，從大人到小孩皆有繽紛色彩的選擇，NT＄349元。



接著看到日本快時尚品牌GU，也搶搭政府振興券熱潮，宣布將於7／17開使推出為期整整兩週的「GU振興經濟學活動」，同樣不需振興券也能享超殺優惠，7／17～7／23超過200項指定商品限時最低優惠價NT＄290起，另外，7／24～7／30，多款指定聯名T恤2件合購現折一百元，等於單件最低只要240元！

▲GU女裝熱帶印花細肩帶背心，限定優惠490元。



▲GU女裝2way前釦上衣，限定優惠490元。



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