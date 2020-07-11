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Oris史上最高單價錶款出爐　50萬K金潛水錶呼籲保育珊瑚礁

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▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）

▲限量50只的Oris Carysfort Reef 18K金紀念限量腕錶，500,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在入門機械錶站穩一席之地的Oris，推出品牌史上單錶最高價、也是首款18K金打造潛水錶的Carysfort Reef卡里斯福特礁紀念限量錶，定價高達500,000元，目的不是為了炫耀多貴重，而是與珊瑚復育組織「珊瑚復育基金會」（Coral Restoration Foundation）合作提高關注度與籌募資金，拯救世界第三大堡礁、屬於佛羅里達礁島群一部份的卡里斯福特礁，因為海洋保育刻不容緩。

▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）

▲Ｋ金後蓋飾有限定款編號與紀念珊瑚復育基金會復育30,000株珊瑚的圖騰。

▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）
▲Oris Carysfort Reef限量腕錶橡膠錶帶款（左）80,000元，鍊帶款83,000元。

永續經營與關懷環境成為精品品牌近幾年的重要課題，Oris為珊瑚復育基金會打造限量錶提高能見度，限量50只的18K金卡里斯福特礁紀念限量錶以經典的Aquis潛水錶為基礎，錶圈為藍黑色陶瓷材質，面盤則是如海洋般的漸層藍色，具第二時區功能，K金底蓋裝飾基金會復育30,000株珊瑚的紀念圖案；品牌同時推出限量2000只的不鏽鋼款式，配備鍊帶或橘色橡膠錶帶。

▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）

▲Oris與珊瑚復育基金會合作支持Carysfort Reef 復育計畫。

在潛水錶界赫赫有名的寶珀（Blancpain），也關心海洋生態，自2018年起與弗雷格特島私人度假村（Fregate Island Private）進行多項環境研究與重建，以保育該島周邊的海洋環境為目標；而旗下經典的五十噚系列（Fifty Fathoms），今年推出3款鈦金屬鍊帶版本，包括黑或藍面三針自動錶，以及大日期潛水錶，以輕巧設計取勝。

▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶珀從2018年起與弗雷格特島私人度假村進行多項環境研究與重建，以保育該島周邊海洋環境為目標。（圖／寶珀提供，以下同）

▲▼Oris & Blancpain 。（圖／公關照）
▲寶珀經典潛水錶五十噚自動腕錶今年推出鈦金屬版本，582,000元

關鍵字：

Oris, Blancpain, 寶珀
fashion.net

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