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孫娜恩IG根本包包勸敗圖鑑！雲朵包、VSLING包全都上身

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記者李薇／綜合報導　圖／孫娜恩IG

Apink成員孫娜恩演出多部戲劇以及綜藝節目，在IG上有著高人氣，不只是每則PO文都有大批粉絲喜歡，連時尚迷都喜歡追蹤她，因為每次都拿新款包、經典包，搭配起來好看又時尚，根本就是女子包包圖鑑。

▲孫娜恩,LOEWE,Bottega Veneta,VALENTINO,雲朵包,包包,日韓穿搭,。（圖／孫娜恩IG）

Bottega Veneta 雲朵包，約台幣11萬

簡約的白色連身裙，搭配上最新的Bottega Veneta雲朵包，橘色的小款式，拿在手上就是亮點，重點是金色的鏈條更是今年最夯的新設計，側背在身上看起來非常有份量，卻又不會過於誇張，相當帥氣。

▲孫娜恩,LOEWE,Bottega Veneta,VALENTINO,雲朵包,包包,日韓穿搭,。（圖／孫娜恩IG）

VALENTINO 迷你VSLING包，約台幣4萬

VALENTINO在2019年全新推出的VSLING包款，其中綠色的小巧款式，最近就被孫娜恩背上身，霧面的LOGO設計看起來低調簡約，搭配嬌小的體型剛剛好顯露出包包的可愛感，方形的牛皮也非常耐用，深綠色則是耐看好搭配，像孫娜恩用簡約的襯衫就可以襯托出它。

▲孫娜恩,LOEWE,Bottega Veneta,VALENTINO,雲朵包,包包,日韓穿搭,。（圖／孫娜恩IG）

LOEWE 小型Puzzle包，約台幣6萬6000元

LOEWE非常經典的Puzzle包款，有如積木般的層層堆疊造型，放在平面上可以呈現出體感，孫娜恩當天穿了一個卡其色的襯衫跟西裝褲，搭配這款同色系包包，整體看起來很有質感，適合溫柔婉約的上班族搭配，也很能夠展現出特色。

關鍵字：

孫娜恩, LOEWE, Bottega Veneta, VALENTINO, 雲朵包, 包包, 日韓穿搭
fashion.net

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