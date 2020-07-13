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4招讓氣炸鍋更好用！冷卻後再洗　超省力還能使用更久

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▲Her氣炸鍋。（圖／Pixabay、Pexels）

▲夏天下廚最想要的就是清爽不油膩。（圖／Pexels）

編輯／借借

近幾年氣炸鍋絕對是最夯的廚房家電之一，甚至在市面上還有專屬給氣炸鍋調理的冷凍食品，兼具烘烤炸功能的氣炸鍋，許多人使用心得卻不同，有人覺得輕鬆好用，有些人卻覺得不順手，究竟要如何跟它相處，其實掌握4個要點就能聰明用！

▲Her氣炸鍋。（圖／Her）

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看內鍋材質知用法

市面上氣炸鍋商品玲瑯滿目，價差也不少，為何有些很便宜有些價格很高，當然材質佔很大因素，首先要看「內鍋」材質來決定注意事項，各有各的特色與禁忌用法，使用鐵氟龍不沾鍋塗層的內鍋，就跟一般不沾鍋一樣，嚴禁用鐵刷與金屬器具烹調，以免剝落，而陶瓷不沾鍋一樣也不要用金屬器具烹調或刷洗，且避免碰跌；用鈦金屬做成的內鍋，導熱性佳且易清潔，但價格自然不便宜。

▲做菜,煮飯,烹調,廚房,吃,炸雞,炸物。（圖／unsplash）

▲氣炸鍋標榜「低油」料理，但仍要控制進食份量避免發胖。（圖／unsplash）

通風要好

氣炸鍋產品成為一般小資族的最愛，因為好料理不佔空間，但切記氣炸鍋的原理是使用高溫空氣，在密閉空間循環加熱，接觸油脂或澱粉類，難免會出現油煙，所以必須擺放在通風良好的地方，或者是鄰近抽油煙機也行。

盡量不要料理蔬菜

雖然炸蔬菜也很好吃，但氣炸鍋建議還是以肉類或澱粉類可耐高溫烹煮的料理為主，因為高溫很容易破壞蔬菜的營養成分，既然蔬菜很方便料理，盡量用氣炸鍋烹煮肉類等其他食材吧。

▲Her氣炸鍋。（圖／Pexels）

▲建議以肉類料理為主。（圖／Pexels）

先冷卻再清潔

因應氣炸鍋內部的不沾鍋塗層，其實清潔方式也跟不沾鍋有點類似，首先便是等冷卻後再清洗，且其他地方也避免使用鋼刷，用較溫柔的刷布或軟布清潔吧，若有嚴重的油污，可用冷水加上小蘇打煮沸分解油漬，而加熱管有時也會沾到油漬，記得在第一時間清理，不僅使用壽命可以延長，也省力多了。

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▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash、Her）

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