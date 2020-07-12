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夏天開啤酒趴必備「氣炸鍋」！全配2890元還有隱藏優惠　比出去吃一頓還便宜

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▲Her氣炸鍋。（圖／Pexels）

▲氣炸鍋超便利，想吃什麼在家自己做。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「用過了就回不去」、「吃薯條時比較沒有罪惡感」，以上都是入手氣炸鍋友人的肺腑之言，而且夏天在廚房開火實在太悶熱，氣炸鍋絕對是最佳救星，想吃炸物配啤酒，不需油就能辦到，吃進口中更健康。購物平台「Her和她」熱銷的鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「hercp200」還能再折200元，比出去大吃一頓還便宜。

▲Her氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「hercp200」再折200元。點我購買

氣炸鍋是近來討論度最高的熱門料理方式，標榜不需要加油，就能製作炸物，因而廣受歡迎。擁有和油炸一樣的口感，但總熱量卻能少了7-8成，讓瘦身人士趨之若鶩。

▲Her氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲夏天開啤酒趴配炸物，是一大享受。（圖／Unsplash）

氣炸鍋原理其實是透過加熱空氣至150度以上，產生的熱氣流能幫助食材快速受熱，水分蒸發進而產生炸過般的酥脆口感，這種高溫、高壓的料理方式，大致上來說和烤箱很類似。

1.享受料理成就感

不需要退冰，更不需要預熱鍋具，把食材通通丟進去，調定溫度與時間後，可口料理就大功告成。料理新手也不須擔心，只需要變換多種食材，各式料理都能快速上桌。

2.不用站在爐前顧

一般料理方式舉凡水煮、快炒或是油炸，都需要看顧火侯，一不小心就容易失敗，而更需要站在鍋前等待，氣炸鍋則是非常省事，一鍋到底非常方便。

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲蛋糕也能輕鬆做。（圖／Unsplash）

3.蛋糕輕鬆出爐

除了製作一般料理，就連蛋糕也能輕鬆上菜，像是現在很夯的巴斯克乳酪蛋糕和磅蛋糕等等，出爐後的蛋糕外觀雖沒有烤箱般講究，但卻一樣美味。

營養師也提醒，氣炸鍋使用雖然方便，但也不要每一道菜都氣炸，但也可搭配煮、燉料理，青菜也建議川燙或是快炒，這樣飲食方式更健康。

「Her和她」熱銷的鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組終於再補貨，原價10,780元、特價2,890元，不但含氣炸鍋配件，還送炒鍋、料理刀，好康不只如此，Her會員輸入折扣碼「hercp200」，還能再享200元折抵優惠，此時不買怎麼行。

▲▼用過就回不去！網揭氣炸鍋3大優點 。（圖／品牌提供、Unsplash）

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

Her, Her和她, 鍋寶, 氣炸鍋
fashion.net

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