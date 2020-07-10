日本爆紅UNIQLO「涼感寢具」台灣登場！不開冷氣睡覺也能涼整夜

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

仲夏時節就連晚上都悶熱難耐，許多人不開冷氣是很難好好睡上一覺的，日前日本網上就有一款「涼感寢具」掀起熱烈討論與瘋買，原來正是由UNIQLO利用品牌最出名的「AIRism」涼感面料所打造的全新寢具單品，官方近日也宣布，此系列終於要在7／17於台灣正式登場！

大家都知道UNIQLO「AIRism」的涼感內著系列，因輕盈、透氣、涼爽又滑順的質感而大受歡迎，今年UNIQLO特別注意到了民眾們在大環境下不斷改變的需求，不只是日本先前搶先推出的「涼感口罩」，這次更將此科技材質「Cupra纖維」運用到每日必須的寢具上，優秀的排濕、快乾特性，一整晚都能保持身體乾爽，讓人們即使不開冷氣也能清涼睡一覺。

而且「涼感寢具」系列在調色上也是令人感到舒服的路線，推出的單人床單、加大單人床單和枕頭套都各有4個顏色，包括柔粉色、岩石米灰色、純白色和深紅棕色，尤其是淺淺的「岩石米灰」色特別有質感，在視覺上很有日系的乾淨自然風格。

▲UNIQLO「涼感寢具」單人床單NT＄990、單人加大床單NT＄1,290、枕頭套NT＄290。



有了涼感的床包組合之後，睡衣當然也要舒服才行，GU在5月底時於日本上市了「Mint pajama薄荷家居系列」，獲得消費者大大的讚賞好評，同樣主打柔軟親膚與涼感機能，共推出短袖上衣套裝與連身洋裝兩種款式，台灣則將於7／27日起正式開賣。

▲家居服組（短袖＋短褲），NT＄990。



▲家居連身裙，NT＄990。



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