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LIFE・經典／文青新聖地「澡堂圖書館」　半圓形浴池、古味磚與戶外花園書澡馨香

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▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸「不只是圖書館」重新開幕，揭開半世紀封閉的澡堂。（圖／台灣設計研究院提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台北松菸近期又多秘境一處，「開箱」半世紀首度曝光的北側澡堂，打造全新面貌的「不只是圖書館」，用澡堂區、泡書區與戶外花園為亮點，日治時期的閒靜氛圍與書本的氣味交融，就像泡澡一樣能讓人沈澱心靈，把這處封閉半世紀的澡堂，變成充滿台味日風的神奇場域。

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

以美術與設計書籍為特色的「不只是圖書館」，7／1重新登場以新空間進駐松菸北側澡堂，由柏成設計與太研設計操刀，延續「不只是」的跨域概念，結合澡堂意象，用設計相關的展覽、講座、實驗等，加上「泡書」為號召，邀請讀者沉浸閱讀、發散思考。

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

以書籍、氣味、植物與陽光構築實驗性的書澡堂，把空間一分為三，「BOOK BATH 泡書區」打造環書圍繞的下沉式閱讀區域，成為浸泡知識的書池，階梯式座位讓讀者能輕鬆的閱讀與交流；「BATHHOUSE 澡堂區」則留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，中央的半圓形澡池襯托樸實的氛圍，也註明了地域的歷史。

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

「BREATH 戶外花園」原為松菸澡堂對外的天井，地底下的熱水配管從鍋爐房加熱輸送至此，現搖身一變為成為想法呼吸、心靈放鬆的戶外閱讀區，區塊如「泡澡步驟」一般，進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡，之後吹著涼風喝上一罐冰牛奶，通體舒暢。

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

昔日在菸場內員工為了洗滌身上的菸沫，沐浴在半圓形的浴池中，採光的天窗陽光灑落，悠閒景緻在今日轉化成圖書館，讓來訪的民眾以書香沐浴，也是一種滿室馨香，想體會不一樣的「泡書」體驗，不妨去松菸走一趟。

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

▲松菸不只是圖書館。（圖／台灣設計研究院提供）

不只是圖書館
時間：週二至週日　上午10點至晚上6點（週一、國定假日休館）
費用：全票80元、學生票60元

關鍵字：

不只是圖書館, 台創, 松菸, 澡堂
fashion.net

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