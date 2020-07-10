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減肥好難？做對4個好習慣讓你不知不覺瘦下來！

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▲▼4個好習慣讓你不知不覺瘦下來。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確、健康的減肥是靠好習慣累積而成，比節食更不容易復胖。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

一定有不少人覺得減肥好難，各種女星、名人的減肥菜單一看，份量都少到一餐都吃不飽，想想還是放棄，繼續胖好了。其實健康、正確的減肥是靠好習慣的養成，像是以下對瘦身和健康都有益的4件事，養成習慣持續做，就能讓你在不知不覺中輕鬆瘦下來。

▲▼4個好習慣讓你不知不覺瘦下來。（圖／翻攝ＩＧ）

▲清淡口味可以避免過多調味醬和鹽分的攝取。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

#飲食清淡少吃鹽

喜歡吃重口味的人大多有水腫、肥胖的困擾，關鍵在於重口味料理使用很多調味料，油脂、鹽分、甚至糖分都很高，熱量高、容易發胖，加上重油重鹹會刺激食慾，讓人不知不覺中吃得更多，攝入更多熱量；而攝取過多鹽份也會導致水腫，讓人看起來更胖。當你將飲食改為少油少鹽，很快就能發現腰圍變小，人看起來也沒那麼浮腫了。

＃充足睡眠不熬夜

常熬夜、缺乏睡眠不僅會影響脂肪分解、降低代謝能力，更會引發食慾大增，吃下過量食物。當睡眠不足時，身體會分泌更多的飢餓素（ghrelin），刺激食慾，引發對糖和鹽的渴望；相反地，睡眠充足時，分泌抑制食慾的瘦體素（Leptin），透過血液輸送到大腦飲食控制中樞神經，使我們有飽足感，增加能量釋放，抑制脂肪合成來控制食慾。

▲▼4個好習慣讓你不知不覺瘦下來。（圖／翻攝ＩＧ）

▲人體代謝脂肪時需要大量水分，水分不足會就無法充分代謝脂肪。（圖／翻攝IG@chuu_official）

＃多喝水

人體的水分消耗和脂肪儲存存在著負相關關係，水喝得越少，胃液越多越濃稠，也越需要多吃食物來增加飽腹感。而人體代謝脂肪時需要大量的水，當體內水分不足，會使燃燒脂肪的反應變慢，無法充分代謝脂肪，導致脂肪滯留在體內被儲存，變成肥肉。

多喝水能促進循環代謝、改善水腫情況、幫助燃燒脂肪，且能增加飽腹感，避免因太飢餓而有暴飲暴食的情況發生，更能促進排便順暢、延緩老化、維持肌膚水嫩等。

＃利用碎片時間做運動

做運動不一定要特地安排時間、到健身房或戶外才能運動，其實生活中有很多碎片時間也都可以是你的「運動時間」，像是平板支撐、波比跳、深蹲等都是很簡單又實用有效的小運動，不用特別機器或器材，只要有適當空間就能隨時隨地練起來，消耗熱量。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 好習慣, 生活習慣
fashion.net

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