GUCCI BEAUTY首邀「唐氏症模特兒」出鏡　純真笑容暖化全球

編輯／Ann 圖／翻攝自IGelliejg16_zebedeemodel

隨著美麗不再被狹隘定義，時尚界也開始啟用多元模特兒來宣示人人平等的決心，GUCCI BEAUTY日前拍攝形象畫報時，就首度邀請了唐氏症模特兒Ellie Goldstein 出鏡，即便罹患疾病，她仍是露出純真笑容，運用強大感染力療癒全球。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Beauty Official（@guccibeauty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 1:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Beauty Official（@guccibeauty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 下午 1:00 張貼

GUCCI BEAUTY首度邀請唐氏症模特兒演繹品牌形象畫報，創意總監亞歷山卓米歇爾（Alessandro Michele）初衷是希望彩妝背後能夠訴說一段故事，也展現對於美麗的多元定義，因此邀請來自英國的18歲模特兒Ellie Goldstein 登上義大利版《VOUGE》，無疑是品牌重大突破。

鏡頭下Ellie Goldstein放下一頭黝黑長髮，刷上淡淡的L’Obscur睫毛膏展現深邃雙眸，而她一抹璀璨微笑更是暖化人心，沒有過多專業技巧，仍是相當動人。她也與不同膚色的模特兒相擁，暗喻美麗不受膚色局限。

在 Instagram 查看這則貼文 Ellie（@elliejg16_zebedeemodel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 9:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Ellie（@elliejg16_zebedeemodel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 2:41 張貼

事實上，Ellie Goldstein剛出生就被診斷罹患唐氏綜合症，不過這不阻礙她追求廣闊人生，她在 15歲時正式與殘疾模特兒公司Zebedee Management 簽約，此次受到GUCCI BEAUTY相中，Ellie Goldstein流露感性一面，「希望大家不要拒絕我們。」也表示自己很喜歡化妝，因為生病關係面色蒼白，但使用彩妝就能修飾。她期許自己能夠登上更多一線品牌，包括CHANEL、Louis Vuitton（LV），留下最美麗的畫面。

在 Instagram 查看這則貼文 Ellie（@elliejg16_zebedeemodel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 下午 1:13 張貼

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