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小旅行必帶！「美妝好物」掀話題，用對自帶女神氣場

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▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

▲善用美容造型小道具，讓美麗毫不費力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

暑假即將到來，外出旅遊的心蠢蠢欲動，除了整理好化妝包、精簡隨身保養品之外，更有許多小旅遊好物不可少，像是隨身美肌香氛儀，負離子輕便梳和迷你尺寸整髮器，都能讓你的美麗更上一階。

▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

Bloomy Lotus Pebble隨身美肌香氛儀，1,750元。

外型設計採用予人沉靜感受的鵝卵石為靈感，結合絲滑觸感與自然的流線造型，打造出適合隨身攜帶、便於手持使用，兼具香氛儀與美膚儀功能。採用超聲波高速震盪技術，藉由高頻率震盪將化妝水的水分子昇華為更加細小、易於肌膚吸收的綿細冷霧，隨時隨地為肌膚補水、定妝、降溫。

▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

沙宣 隨身無線迷你二合一直捲造型器，2,280元。

外出臨時找不到插座別擔心，沙宣隨身無線迷你二合一直捲造型器配備USB充電線，透過行動電源或電腦，隨時都能充電，外出旅行超方便。僅205公克的輕巧機身，放進包中無負擔。直捲造型器平板上使用陶瓷塗層，使秀髮均勻受熱，造型的過程中滑順不扯髮，加熱過程產生負離子，瞬間踢走毛躁頭髮，還給頭髮亮麗光澤。

▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

Beson 多功能上吹式頸掛風扇，590元。

復古風的外型設計時尚又輕巧、搭載超長續航力與低噪音大風量，可掛脖、手持也可站立，外出戴口罩也能輕鬆享受愜意涼風。
▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

三樂事 蒸氣眼罩6片裝(多款)，169元。

具有熱蒸氣釋放效果，並且採獨家專利避開眼球設計，持續升溫時間長達25分鐘，熱感時間與溫度更具效果。親膚不織布與高透氣層孔設計，加速排出熱氣。

▲▼ 小旅行必帶！旅遊「美妝好物」掀話題 。（圖／品牌提供）

recolte Festino 負離子護理輕便梳、美甲器，各1,490、1,080元。

搭載負離子的護理輕便梳，保濕護理乾燥的秀髮，小巧輕便易攜帶。每分鐘約5000電動高速迴轉的護理美甲機，隨附三種配件可更換，可同時達到整理指甲與拋光的功能。

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關鍵字：

旅遊, 美妝, 造型, 小物
fashion.net

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