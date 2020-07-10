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LV帳篷超過百萬元太狂！先買150萬元硬箱才能加購　半夜也能看見藍天白雲

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▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV帳篷超過百萬元，而且不單賣，必須與Monogram Mirror後背包硬箱合購，組合價258萬元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

果然是只有LV能超越LV！LOUIS VUITTON（路易威登）以行李箱起家，打造各式功能都只是「一塊蛋糕」，如今全新的後背包硬箱再度顛覆想像，不但可以把硬箱背在背上，還能用258萬元的組合價連同帳篷一同買下，算一算箱子150萬元，等於帳篷要價108萬元，露營區裡的最狂豪宅絕對是它。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV帳篷的內部是美麗的天空圖案。

2020年秋冬男裝秀上，後背包硬箱首度亮相，呼應男裝藝術總監Virgil Abloh打造的天空色秀場。漸層藍色底、有著LV形狀白雲的是Monogram Cloud，鮮明的色彩讓人光看外觀就心情大好，Monogram Mirror則是能反射天空與耀眼陽光，好似把風景帶著走，而且打開會看到LV雲朵印在箱蓋上，浪漫得不著痕跡。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲2020秋冬男裝秀上，模特兒拎著後背包硬箱Monogram Mirror。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV後背包硬箱。（圖／品牌提供）

▲鏡面的後背包硬箱Monogram Mirror，1,500,000元。

後背包硬箱是登機箱尺寸，以木邊裝飾頂蓋、小牛皮緄邊包覆外側，內裡也是小牛皮，加上夾層、棉質束帶保護隨身物品，可以手提，並有可拆卸的皮帶，方便轉變為後背模式，這下帶著硬箱也能輕鬆出遊。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Monogram Cloud後背包硬箱呼應著2020男裝秀的秀場與主題。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲藍天與雲朵圖案的Monogram Cloud後背包硬箱，1,030,000元。

更大的噱頭當然是印著滿滿Monogram圖案的帳篷，內部是漸層藍色，頂部有雲朵圖案，小小天地連半夜都能看到藍天，實在太驚喜。不過帳篷不能單買，想擁有，必須先買下150萬元的Monogram Cloud硬箱，再以108萬元加購帳篷，全套組合價258萬元，真的夠狂。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV帳篷印滿Monogram，奢華搶眼。

【看更多硬箱】
要論「好塞」，軟質行李箱當然獲勝，但硬箱有一種夢幻魅力，不方便帶出門，放著當家飾也頗有一番味道。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲GUCCI行李箱有繽紛的GG Psychedelic（上）、復古典雅的Flora印花，各有特色。（圖／翻攝品牌官網，以下同）

▲GOYARD、MOYNAT行李箱。（圖／翻攝官方IG、官網）

▲法國百年品牌MOYNAT的手提箱下方有弧度，承襲自20世紀初進入汽車旅行時代，方便將行李箱放於車頂。

▲GOYARD、MOYNAT行李箱。（圖／翻攝官方IG、官網）

▲創立於1853年的法國品牌GOYARD，對行李箱相當拿手。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲DIOR與偉士牌聯名，也會同步推出專屬行李箱。

▲LV後背包硬箱、帳篷。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲FENDI的行李箱有肩帶可側背。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 帳篷, 後背包硬箱, Monogram Cloud, Monogram Mirror
fashion.net

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