摘星太空人PK抱翠玉白菜的Hello Kitty　萬元金飾比萌

▲點睛品推出Charme「Murano Glass 彩色玻璃珠」登陸月球系列金飾。（圖／點睛品提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

金飾作品主題豐富多元，點睛品於人類登陸月球51周年前夕，推出Charme「Murano Glass 彩色玻璃珠」登陸月球系列，以純金打造手捧著紫色星星的太空人造型與星星圖案裝飾的行星串飾，各自搭配呼應金墜上彩繪顏色的彩色玻璃珠，串成一組手環俏皮又吸睛；Just Gold鎮金店則派出主力戰將Hello Kitty，套上旗袍嬉遊故宮，抱著翠玉白菜模樣的金飾卡哇伊。

▲點睛品Charme Murano Glass 彩色玻璃珠組合足金太空人手鍊，11,100元。



▲點睛品Charme Murano Glass 彩色玻璃珠組合足金行星手鍊，11,100元。



1969年7月20日阿姆斯壯成為登陸月球第一人，點睛品由此發想創作「小金人」，運用手工打磨與噴砂工藝，打造渾圓可愛的太空人飾，除了吸引太空迷，其實帶有愛情寓意，象徵愛人化身太空人為另一半摘下天上的星星；而行星純金串飾則代表屬於每個人的小星球，結合精巧的Murano Glass 彩色玻璃珠更具時尚感，定價11,100元。

▲鎮金店Just Gold嬉遊故宮系列抱著翠玉白菜的Hello Kitty項鍊（左）17,000元，鏤空花窗款24,800元。

而與三麗鷗合作密切的Just Gold鎮金店，旗下Hello Kitty金飾深受鐵粉支持，近期再與國立故宮博物院合作，推出嬉遊故宮系列，換上藍色旗袍的Hello Kitty抱著翠玉白菜、或以頭部輪廓搭配招牌蘋果以及東方味的花窗作為吊墜，巧妙將故宮文物融入設計，更具吸引力。



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