風靡美國的平價高效保養新登台！「檸檬奶凍凝霜」可愛高顏值還很好玩

▲本月登台的美韓混血保養品牌「I DEW CARE」台灣搶先亞洲首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

現在的美妝保養品越做越厲害，不僅追求高效有感，還要有顏值，有些甚至還很好玩！擁有I’M MEME、PONY EFFECT等人氣彩妝品牌的韓國美妝集團MEMEBOX，今年7月特別引進美韓混血保養品牌「I DEW CARE」，完全符合好用好看還好玩的高標準，重點是價格依舊親民，難怪在美國也掀起不小熱潮，台灣更是搶先亞洲首賣，喜歡嚐鮮、追求快速保養的人一定要認識一下。

▲I DEW CARE不僅主打高效有感，鮮明可愛的包裝瓶身也很吸睛。



融合美國加州新保養潮流和亞洲肌膚專家研發的「I DEW CARE」，使用100%純素成分(vegan)、不做動物實驗，搭配亮顏鮮果萃取，讓保養變得好有儀式感。首波登台引進「維他命CC家族」，全系列添加維他命C成分，臉部3款產品就對應著保養3步驟：1噴「紅橙C修護精萃水」、2滴「葡萄柚C亮顏精華」以及3攪「檸檬香蕉C雙效凝霜」。

▲I DEW CARE 紅橙C修護精萃水，80ml，NT$590。



有著2:8黃金比例調和精華水與美容油雙層質地的「紅橙C修護精萃水」添加多種天然植萃成分，包含紅石榴、香橙、檸檬皮油、蘋果籽油、維他命C、維他命B9等，就像給肌膚喝的鮮打果汁，為肌膚瞬間降溫解渴，保濕水嫩更發光。

不分膚質、白天夜晚都可隨時使用，除了噴灑臉部保濕，也可用於髮尾、指緣幫助修護。

▲I DEW CARE 葡萄柚C亮顏精華，30ml，NT$790。



有著清爽微凝膠果露質地的「葡萄柚C亮顏精華」，萃取具有超強抗氧功效的葡萄柚精華成分，搭配維他命C、維他命E及維他命B5，一次為肌膚注入所需營養成分，可有效提亮肌膚、改善膚色暗沈，同步補水、鎮定舒緩肌膚。

▲I DEW CARE 檸檬香蕉C雙效凝霜，50ml，NT$700。



擁有獨特清爽凝膠X保濕乳霜雙質地的「檸檬香蕉C雙效凝霜」，上層淡黃色的清透凝膠為具高抗氧化的高濃度檸檬萃取，下層純白乳霜則是高保濕滋潤香蕉萃取，雙重天然成分滋養，不僅能維持肌膚水嫩彈潤，內含維他命C和E，更能預防肌膚出現瑕疵，延緩肌膚老化。

第一次使用時，須先將雙層鮮果萃取攪拌均勻，猶如自己手打特調出給肌膚吃的保濕奶凍，抹上臉瞬間補水、爆水、更鎖水。

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▲東森自然美 肌因極光白高純度酯C安瓶，7ml X 4入，NT$3,580。

雙劑型設計的「肌因極光白亮純度酯C安瓶」內含新型α熊果素及雙重維他命C複合亮白配方，能速效雙修護，淡化已生成的黑色素，且不具感光性，即使白天也能使用。

且為保持維生素Ｃ的新鮮狀態，將高活性能淡化斑點的2款維生素C及保濕修護精華分別填裝，使用時再將維生素Ｃ粉下壓與修護精華均勻混合，讓每次使用都是最新鮮狀態，發揮最高保養效果。

▲Melano CC 維他命美白淡斑凝露，100g，NT$650。



日本樂敦製藥特別以高浸透維他命C打造的美白保養品牌「Melano CC」，以有感美白加上平價的高CP值，自上市以來就深受日本、台灣女性歡迎，其中經典明星商品亮白精華更連續4年蟬聯日本美白精華銷售第一。

今年夏天。Melano CC特別推出清爽凝露質地的「維他命C美白淡斑凝露」，嚴選雙重維他命亮白精華「維他命C誘導體+維他命E誘導體」，能深入肌底抑制麥拉寧色素，並有效淡化已生成之斑點，改善膚色不均並提亮膚色，同時添加有效肌膚調理成份「甘草酸二鉀」，可舒緩夏天日曬後的不適，並深層修護，美白同時兼顧水潤感。

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