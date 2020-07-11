孫芸芸搶先拿到「未上市機車包」！　下衣失蹤露腿根超逼人

▲第一名媛孫芸芸曬出巴黎世家最新「機車包」，台灣目前買不到，她已經搶先取得。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

記者鮑璿安／台北報導

名媛孫芸芸貴為時尚指標，果真走在很前面，9日她在個人IG 公開一系列美照，穿著oversize西裝開腿坐在椅子上，露出纖細腿根。然而最大亮點則為腰間的黑色包款，原來是還未上市的BALENCIAGA（巴黎世家）Neo Classic mini city 新款機車包，孫芸芸搶先取得曬包，奠定時尚一姐地位。

孫芸芸9日曬出多張美照，放下黝黑長髮彰顯精緻五官，穿著深棕色oversize西裝外套，俐落剪裁下也讓纖細腿型若隱若現，孫芸芸順勢開腿坐在椅子上，時尚POSE源源不絕。

▲名媛孫芸芸搶先拿到未上市包款。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

▲巴黎世家機車包最新款Neo Classic mini city 亮面小牛皮，NT$59,000 。（圖／品牌提供）

這下當然不能漏掉腰間的包款，人稱「時尚帶貨女王」的孫芸芸此次背上的是巴黎世家機車包最新款Neo Classic mini city ， 隨著經典機車包系列推出20周年，藝術總監Demna Gavalisa於今年秋冬發表全新款機車包Neo Classic。孫芸芸一眼相中亮面小牛皮材質，其流蘇拉鍊和清晰有線條感的輪廓難以忽視，擁有從City Nano到City L的不同尺寸，更迎合現代審美。然而更狂的是該包款將於7月20日上市，台灣目前買不到，不過孫芸芸早在9日就搶先曬包，也驗證了第一時尚名媛的地位不可小覷。

▲（依序）孫芸芸擁夯包DIOR新款肩背包Bobby、BURBERRY 帆布TB包以及Chloé Daria皮革包 。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

孫芸芸是名牌包帶貨女王，只要上身演繹就詢問度破表，不論是DIOR新款肩背包Bobby或是BURBERRY 帆布TB包，以及孫芸芸與女兒廖思惟一同背上的Chloé Daria皮革包，都擠進本年度夯包行列。

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