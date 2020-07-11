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Converse搞「雙標」？All Star變成雙層LOGO　100％純白款式也超夯

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自Converse jp官網

Converse的All Star鞋型幾乎是人腳一雙，尤其是百搭的白色更是許多人的無腦首選，你可能會想，一雙白色的經典All Star能有什麼不一樣？Converse Japan今季又再度改造了經典，不僅把所有線條拿掉，推出100％的高端白色All Star，還另外設計了一款擁有雙層鞋標的「雙標」All Star，讓人好想收藏！

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

Converse日本線與我們一般的看到的Converse其實是個別獨立營運的不同支線，因此總是能在Converse Japan發現許多特別不一樣的設計。

大家印象中的白色經典All Star應該都是滾紅邊、加上鞋底黑線的款式，這個夏天Converse Japan把所有邊線都拿掉，推出了這雙「CANVAS ALL STAR J HI」的100％全白鞋款，看起來特別乾淨、舒適，售價為12,000日圓（約NT＄3,300），將於7／15日於官網正式發售。

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

▲純白All Star「CANVAS ALL STAR J HI」。

熱賣多年的白色All Star還能變出什麼花樣？本季Converse Japan除了推出純白高筒帆布鞋，更加碼推出了特殊的雙層設計鞋款「ALL STAR 100 DOUBLEPARTS HI」，運用米杏色的鞋頭、橡膠鞋底和滾邊，搭配白色帆布鞋面，並在鞋舌部分做了雙層配色。

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

讓這雙白色All Star吸睛度大增的原因則在於「雙標」設計，不只鞋面側邊的原型LOGO變成兩個，腳後跟的鞋標也是兩個，再以45度角稍稍重疊，造型相當新穎！雖然這不是品牌第一次嘗試解構設計，但是每每有新設計推出依然吸引目光，看似普通的一雙「小白鞋」，卻能在細節中展現與眾不同，質感就是比別人高一階。「ALL STAR 100 DOUBLEPARTS HI」目前已於官方網站上架，售價為8,250日圓（約NT＄2,260）。

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

▲Converse白色All Star。（圖／翻攝自官網）

▲「ALL STAR 100 DOUBLEPARTS HI」同款還有推出黑色X藏藍色的搭色。

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關鍵字：

Converse, Converse Japan, 日本, All Star, 小白鞋, 帆布鞋, 高筒, 雙標, 雙層
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