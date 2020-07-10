水晶封住「世上最輕固體」隨服裝變色　Boucheron項鍊捕捉幻變天空好療癒

▲Boucheron運用水晶封住氣凝膠的Goutte de Ciel項鍊是話題之作。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年受新冠肺炎影響，按傳統於巴黎高級訂製服周期間發表的法國珠寶品牌如Boucheron（寶詩龍）、Chaumet，都改採線上發表，Boucheron創意總監Claire Choisne更誠意十足以直播接受全球媒體提問方式，闡述她撫慰人心的最新力作Contemplation系列頂級珠寶，從她在日本、玻利維亞的旅行、被大自然擁抱的經驗中，創作雲朵、飄落雨滴、輕盈羽毛概念的67件作品，當中最受矚目便是由水晶包覆氣凝膠的Goutte de Ciel項鍊了。

為捕捉蒼穹變幻莫測的顏色，Boucheron首開珠寶品牌先例，由99.8空氣與二氧化矽組成的「世界最輕固體」氣凝膠（Aerogel）當Goutte de Ciel項鍊主角，由鑲嵌美鑽的天然水晶包覆，好似將天空的一角戴上身，因為佩戴者穿著黑色衣，氣凝膠透出藍色，若是襯上白衣則呈現白色光澤，顏色像天空一樣難捉摸呀！

▲猶如立體雲朵圍繞頸間的Nuage en Apesanteur項鍊採用9786條鈦金線，上方點綴5371顆鑽石與4415顆玻璃微珠。



▲Avant le Frisson項鍊傳神展現蒲公英姿態，鑽石打造的蒲公英種子會隨著佩戴者搖曳顫動。

雲朵的意象在Nuage en Apesanteur項鍊有完美詮釋，Boucheron特別請一位資深程式設計師透過計算程式，生動表現積雲的型態，珠寶工匠則運用9786條鈦金線，於冠部點綴5371顆美鑽與4415顆玻璃微珠，讓立體雲朵環繞頸間並輕盈搖曳，此工法也運用在Avant le Frisson蒲公英項鍊，鑽石打造的蒲公英種子好似隨時都要飛揚了。

▲如同織物服貼肌膚的Fenetre Sur Ciel項鍊，大膽於珍珠母貝噴上藍灰色漆，搭配鑽石鑲嵌雲團與35克拉坦桑石。

雲朵不只有溫柔一種面向，亦可是線條銳利的型態、暴風雨石的藍灰色調，Boucheron傳神展現雲朵掠過天際姿態，打造摩登En Passant耳環；甚至大膽在珍珠母貝上噴藍灰色漆劑，搭配鑽石鑲嵌而成的雲團與35克拉坦桑石，創作描繪暴風雨來襲天空、如織品般服貼肌膚的Fenetre Sur Ciel項鍊。

▲猶如雲朵掠過天際的En Passant耳環（左），鑲嵌單邊重70克拉海水藍寶石的Bleu Infini耳環靈感源自雨滴墜落成雨絲。

▲從Boucheron歷史草圖中發想的Fleche du Temps箭頭耳環風格摩登（左），經典的羽毛問號項鍊推出鑲嵌珍珠的Perles de Plume項鍊。



Boucheron預計9月初展開 Contemplation系列巡迴展，全球第一站就在台灣；而同樣於本周採線上發表Perspectives Collection頂級珠寶系列的Chaumet，也將此系列展覽首站選在台灣，讓珠寶品味成熟的收藏家，搶先鑑賞。

▲Chaumet也以線上發布方式呈現Perspectives Collection頂級珠寶。（圖／翻攝Chaumet官網）



►亮･珠寶／養珠發明127周年 識別度最高的MIKIMOTO珍珠手鍊是這款

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招