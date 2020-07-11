村上隆攜手Hello Kitty甩破產危機？與LV熊貓齊賣萌　狂吸10萬粉絲

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@takashipom

日本知名藝術家村上隆（Takashi Murakami）先前才因為疫情關係，宣布藝術團隊公司Kaikai Kiki面臨破產危機，不過這次又在個人IG透露，即將找來超人氣三麗鷗角色Hello Kitty合作，預告照一公開，馬上引起網路熱議，最新聯名又要讓大家噴錢了。

村上隆發布的預告照中，可以看到Hello Kitty與有著鮮豔色彩的熊貓背靠背坐在一起，熊貓花色維持村上隆一貫豪放、繽紛的風格，兩隻耳朵寫上「P」字，再加上一朵村上隆標誌性的太陽花，雖然還沒有角色的名字、資訊，但村上隆過往與Louis Vuitton的合作中，就曾出現過熊貓。

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 6:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 下午 5:27 張貼

這並不是村上隆第一次與卡通角色合作，他之前就跟過同是三麗鷗家族的美樂蒂，還和經典漫畫《哆啦A夢》與UNIQLO推出聯名UT，結合可愛與潮流的新系列，總會造成搶購潮。這次找上有大批粉絲的Hello Kitty，未公布相關資訊，僅用一張預告照，就讓人期待不已，想知道更多消息，請鎖定後續追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Takashi Murakami（@takashipom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 下午 11:58 張貼

喜歡村上隆聯名商品的話，於五月底推出就搶購一空的村上隆×UNIQLO×怪奇比莉（Billie Eilish）三方聯乘UT系列，即將在7月13日於全台網路、實體店面補貨上市，當初沒搶到的民眾，可別錯過這一波。

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO TAIWAN（@uniqlo_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 上午 3:10 張貼

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