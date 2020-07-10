Franck Muller聯手勞斯萊斯訂製　車與錶收藏家都想要！

▲Franck Muller尚未公布與勞斯萊斯合作的錶款材質，但已引起收藏家好奇。（圖／Franck Muller提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

還沒有確定最終材質與樣式的錶款，卻引起收藏家的興趣頻頻詢問，這就是瑞士名錶Franck Muller與勞斯萊斯汽車日內瓦（Rolls-Royce Motor Cars Geneva）合作的魅力所在，雙方選定勞斯萊斯魅影Black Badge，將以著名的「Crazy Hours」腕錶為靈感打造訂製車「Wraith Crazy Numbers」，而Franck Muller也將在第4季確認錶款材質，推出能與車相呼應的限量錶。

▲首波發布的勞斯萊斯訂製車「Wraith Crazy Numbers」，內裝以Crazy Hours不按順序排列的數字裝飾。



勞斯萊斯日前公布Franck Muller訂製車款草圖，洩露儀表板的設計和後座中控台都以Crazy Hours招牌數字裝飾，黑與鈷藍色的內裝非常搶眼；Franck Muller也為此次獨家合作，創作與汽車相同色系的Crazy Hours腕錶，分別有黑錶殼配藍面盤或藍錶殼搭黑面盤的設計，不變的是數字時標依然不照順序排列，但時針每一小時迅速跳往下一個正確數字，歸功於招牌的專利機芯。

▲ZENITH限量250只的DEFY 21 Land Rover特別版聯名限量腕錶，446,700元。（圖／ZENITH提供）

名錶與名車結盟非首例，ZENITH已與LAND ROVER合作長達4年，擅長將車的強悍風格融入腕錶設計中，今年推出全球限量250只的DEFY EL PRIMERO 21 LAND ROVER DEFENDER限量錶，低調有質感的微珠噴砂鈦金屬錶殼靈感源自車體的鋁合金結構，首度配備線型動力儲存視窗，源自儀表板的簡約設計，最特別是Adventure地形顆粒紋理的橡膠錶帶，就像駕馭DEFENDER在任何地形下都可以開拓出自己的道路。

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