樂高「想像力大作戰」華山登場　瑪利歐、方程式賽車免費玩

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▲樂高於華山舉行暑假闖關活動，免費入場。（圖／記者蔡惠如攝、樂高提供、翻攝KAKAO FRIENDS官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

雖然疫情推遲了時辰，暑假將在近期正式開始了！玩具品牌樂高搶先在台北華山文創園區，舉辦「Level up!樂高想像力大作戰」活動，用3大關卡結合樂高意象，讓小朋友闖關拿獎品，開幕首日果然吸引許多大小孩一同捧場，人聲鼎沸，不但有巨型瑪利歐可以拍照，還有賽車遊戲與樂高大砲能體驗，免費入場讓你玩過癮！

繼去年打造「樂高想像力工廠」後，今年樂高以實體闖關活動規劃「Level up!樂高想像力大作戰」，一進門就能使用樂高遊戲機造型盒，體驗「樂高超級瑪利歐」挑戰任務，用樂高拼出自己抽中的瑪利歐角色，之後進入第二關「樂高方程式賽車」，用自己拼砌樂高賽車在賽道上用電腦操控飆速。

最後第三關卡則是「勇闖幽靈秘境」，讓小朋友能用樂高拼砌而成的樂高大砲，填入子彈消滅幽靈，3個關卡都完成之後，不但可將遊戲機造型盒帶回家，還能獲得有自己相片的活動專屬紀念卡片、以及象徵想像力升級的樂高小獎盃，全程都能免費體驗。

台北華山文創園區1A館體驗活動從即起至7／26止，並於7／31至8／16移師至高雄夢時代蛋型廣場舉辦，讓北高兩地的民眾都有機會體驗樂高關卡。

業者表示，配合暑假活動從７／10至8／23於全台樂高指定店點消費滿2,000元，即可獲得「樂高小丑射擊台」；7／10至7／26華山場活動現場快閃店，憑闖關憑證不限金額買就送「樂高歡樂遊戲機」贈禮。

▲米奇與米妮經典組（中）以及可搭配APP身歷其境玩樂的遊樂場鬼屋（下），都在會場獨家販售。

南韓知名插畫KAKAO FRIENDS，近期也在華山推出期間限定店，主題以「HAPPY WEEKKS生活週記」為主題包裝，除了可愛萌趣的KAKAO明星們可以跟大家合影打卡外，更推出一系列與海外同步的官方進口商品，包含媒體瘋狂報導的156cm的巨巨萊恩玩偶、超可愛的檸檬系列、YUMYUM系列等與海外同步！即起至8／9止也是免費入場。