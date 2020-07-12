Nike網美款推「粉彩漸層」新色！5雙夢幻球鞋少女心大噴發

編輯／Emily 圖／翻攝自nike、sneakernews、adidas、reebok、thesolewomens

夏天到了，挑選淺色系的球鞋才能穿出清新感，Nike兩大暢銷鞋款就推出以粉紅、薰衣草紫…柔和色調打造的「粉彩漸層」新色，唯美配色讓人看了少女心噴發，穿在腳上更是輕盈、顯嫩。這裡還整理了其他幾雙同色調的美鞋，今夏耍甜美就選它們了。

1.Nike

Nike Air Max 95是鞋櫃裡的必備款，就算已經擁有，每回推出新色還是覺得很生火。這次全新的「Ghost」配色，以「粉彩漸層」為靈感，使用粉紅、薰衣草紫、淡黃做出漸層效果，整體色調唯美浪漫。這款售價美金160元（約台幣4,714元）。

Nike Air Force 1 Shadow是很紅的女性鞋款，先前各種冰淇淋色、蜜桃色都讓女生瘋狂，新推出的粉彩配色，同樣使用粉紅、淡黃等色系，雙層Swoosh部份用淺紫和冰藍色相疊，可愛到不行。這款售價94.95英鎊（約台幣3,525元）。

2.Adidas

Adidas的FALCON經典鞋有各種不同花色，其中一款也是粉彩色系，淺灰鞋面配白鞋底，再使用超嫩的淺紫、粉紅、淡黃點綴，顏色很多卻很和諧，個性中加了一絲甜美。這款售價台幣2,952元。

3.Puma

Puma Future Rider復古鞋款經典好搭，常見的為亮眼、鮮豔的撞色款，但有一款新色用白灰與紫丁香、蜜桃色搭配，粉嫩組合讓女孩們超心動。這款售價55英鎊（約台幣2,042元）。

4.Reebok

喜歡類似小白鞋的款式，可以考慮Reebok 的CLUB C REVENGE 經典鞋，用基本鞋型打造懷舊風格，上面的撞色部分使用粉紫、淺藍、淺黃等色調，在簡約中注入夏日氣息。這款售價台幣2,650元。

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