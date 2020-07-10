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蕭敬騰體脂肪才5.7％引關切！穿「斑馬裝」現身回應：我覺得剛好

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▲蕭敬騰「運動是為了吃更多」，穿斑馬紋大衣搶先帶逛GUCCI新店。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

蕭敬騰近日於IG上貼出測量體重、體脂的畫面，影片揭示結果才56.7公斤，體脂肪更才5.7％，讓少女們都自歎不如！今（10日）出席GUCCI SOGO復興館全新概念店開幕活動，以一身斑馬紋大衣霸氣出場，展現精瘦體格，面對粉絲們擔心太瘦的關懷，蕭敬騰表示：「有嗎？你們今天看我這樣有太瘦嗎？我覺得剛剛好。」

▲▼蕭敬騰出席GUCCI SOGO台北復興館全新概念店。（圖／記者張一中攝）

▲蕭敬騰出席GUCCI SOGO復興館全新概念店開幕活動。（圖／記者張一中攝，以下同）

蕭敬騰今日穿著GUCCI早秋系列斑馬紋大衣帥氣登場，搭配復古風牛仔褲和皮靴，搶先帶大家來逛逛GUCCI於SOGO復興館全新開設的專門店，從一樓便一路吸引民眾圍觀、搶拍。因真實體重而引發話題的蕭敬騰表示，自己平常幾乎都以激烈的打球運動為主，且透露每次運動完幾乎都可以少個兩公斤！所以吃的其實不少，「運動是為了吃更多東西吧！」，不過本身不太吃肉，更不喜歡吃紅肉，也許正因為這樣才能以33歲之姿測出16歲的身體年齡！

▲▼蕭敬騰出席GUCCI SOGO台北復興館全新概念店。（圖／記者張一中攝）

由於今日以「斑馬紋」服裝亮相，讓老蕭不禁聯想到早先遠赴非洲的拍攝工作，還俏皮地說今天自己就好像是斑馬，而圍著他的媒體鏡頭就像是草原上「獵豹」一樣，對他虎視眈眈，深怕被吃掉，令現場一陣爆笑。

▲▼蕭敬騰出席GUCCI SOGO台北復興館全新概念店。（圖／記者張一中攝）

GUCCI這次於SOGO復興館展設的全新店鋪灌注了創意總監Alessandro Michele的設計理念，牆面以大理石融合絨布材質打造，並於店內融入個性鉚釘等工業風元素，體現了創意總監擅長的跨界衝突意象。空間從一樓延伸至二樓，販售男女生配件與女裝為主，一進店面就能被滿滿的皮件給填滿視野，像是蕭敬騰身後的展示櫃上，正是品牌近年來最受歡迎的「GG Marmont」系列包款，在這邊都能找到最齊全的款式，包括到處瘋搶的彩色「獨角獸」系列。

▲GUCCI SOGO復興館開幕。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI GG Marmont獨角獸包款系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI SOGO復興館開幕。（圖／記者王則絲攝）

▲白色皮革滾邊的老花包系列，為本季新推出的樣式。（圖／記者王則絲攝）

二樓則設有男生配件區與女裝服飾區，其中包括了GUCCI近期強打的全新可持續系列「OFF THE GRID」，品牌也透露，未來會將此環保系列往常態商品方向發展，蕭敬騰隨手背起OFF THE GRID系列的亮黃色小背包，也與今日的穿搭十分契合。

▲▼蕭敬騰出席GUCCI SOGO台北復興館全新概念店。（圖／記者張一中攝）

▲老蕭示範GUCCI 「OFF THE GRID」系列。（圖／記者張一中攝）

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關鍵字：

Gucci, 古馳, SOGO復興館, BR4, 開幕, 蕭敬騰, 老蕭, 體脂, 秋冬
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