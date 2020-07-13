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超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

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▲▼熟記「防曬知識」，曬不黑也曬不老！ 。（圖／翻攝自IG）

▲沒做好防曬，可能會誘發肌膚發炎。（圖／翻攝自IG/anessa_official_shiseido）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫再度創新高，又悶又熱的天氣讓人好煩躁，除了避開太陽直曬，很少人知道熱的環境待久了，，高溫會使肌膚發炎產生紅色素，進而誘發更多黑色素產生，久而久之肌膚變的花花的，自然很難白回來，以下幾個防曬小知識，必須記下來！

#無論晴雨都要防曬

很多人都以為，陰雨天不需要防曬，真的是這樣嗎？皮膚科醫師指出，即便是陰天、雨天和室內都需要防曬，防曬是防禦紫外線，紫外線是無所不在的，我們依照場合或是防曬需求，挑選適合的防曬係數產品。

▲▼熟記「防曬知識」，曬不黑也曬不老！ 。（圖／Unsplash）

▲睡眠充足能代謝體內黑色素。（圖／Unsplash，以下同）

#固定時間睡眠

以中醫觀念來說，睡美容覺可不是憑空說說，因為肝、膽經運行時間是夜晚11點到凌晨3點，這時候進入睡眠狀態，不只能增加新陳代謝，更能幫助代謝黑色素。換句話說，只要調整好睡眠，黑色素沉澱等狀況都能有效減緩。

#避免直接日曬

根據數據指出，上午10點到午後2點是紫外線最強的時間，建議不要在這個時段從事戶外活動，或是直接曝曬在艷陽下，才能將紫外線對肌膚傷害降至最低。如果一定要外出，務必採取足夠的保護措施，選擇遮陽帽或帶一把能防禦紫外線的陽傘，都能有效避免陽光直接照射。

▲▼熟記「防曬知識」，曬不黑也曬不老！ 。（圖／Unsplash）

▲即便坐在室內，若是坐在窗戶旁也別忘了補防曬。

#記得補防曬

除了每天做好基礎防曬，勤補防曬才是曬不黑關鍵，防曬產品最好2-3小時要補擦一次，若是在戶外活動，則建議把補擦的時間縮短。皮膚科醫師建議，使用防曬蜜粉補妝，就不怕毀了妝容，身體的話則是建議攜帶防曬噴霧，搖勻後就能大面積噴灑，記得距離肌膚要距離30公分以上，才能噴灑均勻。

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關鍵字：

防曬, 觀念, 知識, 夏季
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