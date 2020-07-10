HOLA「運動米奇」夏季聯名萌翻！12樣居家小物，涼被、三角墊必搶

▲HOLA 聯手迪士尼推出夏日聯名，12樣單品可愛破表。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

大朋友小朋友最愛的米奇又有新聯名了！居家通路HOLA此次聯手迪士尼推出夏日聯名，主角有米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托五大巨星，包括立體點心碗、涼被、珪藻土吸水杯墊及首度應用於聯名設計的三角大靠墊在內的12樣單品，將於7月15日開賣，最便宜299元就能入手，粉絲們手刀衝一波！

▲HOLA攜手迪士尼於7月15日推出運動米奇聯名家居新品，主角有米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托五大巨星。（圖／記者鮑璿安攝）

伴隨夏季到來，HOLA攜手迪士尼於7月15日推出運動米奇聯名家居新品，此次不光是米奇、米妮情侶檔，連可愛的唐老鴨、高飛以及布魯托也加入，運用手繪插畫筆觸展現大人、小孩都喜愛的美式休閒風格。12件單品中包括了純棉寢具組、木棉絲單人涼被、防潑水長門簾、防潑水短門簾、造型長抱枕、擴香瓶、立體點心碗、珪藻土吸水杯墊及首度應用於聯名設計的三角大靠墊。

▲ HOLA迪士尼系列三角靠墊特價1,290元；運動米奇運動毛巾二入組特價699元；玻璃杯500ml特價399元、杯墊特價299元；桌球拍造型砧板二入組特價599元，立體點心碗特價399元。（圖／品牌提供）

其中「三角大靠墊」提供米奇與米妮繽紛雙色，獨特的直角輪廓可以任意放在地上不受空間限制，側面還提供手機夾層，輕鬆一塞再也不怕找不到手機。此外，翻轉不同面就能滿足抬腳、趴著使用等多重需求，外觀與實用性能都不可小覷。還有趣味呈現運動元素的桌球拍造型砧板以及因應夏天戶外運動需求，推出長版運動毛巾，外出使用方便，帶出門也是最吸睛的聯名單品。

最多人詢問的涼被，這次帶著米奇米妮登場，使用親膚透氣的木棉絲，蓋上身就能感受到消暑氣息，同時在兩面提供不同造型，每天翻面換著蓋都是全新享受。

▲木棉絲涼被單人，特價1,680元 。（圖／品牌提供）

運動品牌也搶搭米奇熱潮，adidas再度攜手大人、小孩都喜愛的迪士尼，邀請米奇、米妮與高飛一起推出一系列夏日上衣與鞋款，adidas Disney 聯名T-shirt系列將經典角色轉化為熱愛各式運動的健將，超級巨星米奇不論滑板、足球、衝浪、跆拳道樣樣精通。

鞋款方面，Ultraboost DNA Disney聯名系列以米奇的好麻吉「高飛」為主角，推出經典黑白兩色跑鞋。黑魂配色鞋身與BOOST中底點綴搶眼的紅、黃、藍、綠四色刺繡，勾勒出高飛化身衝浪高手、棒球選手的英姿；白色款則搭配極簡黑色刺繡線條，以高飛俏皮的玩滑板模樣滿版貫穿Primeknit鞋身，呈現簡約又引人注目的細節巧思，鞋後跟「ultra」字樣及鞋舌同樣以彩色元素點綴，都是必須收藏的單品。

▲（依序）adidas 迪士尼聯名T恤 NT$1,090；鞋款Ultraboost DNA DISNEY (黑) NT$6,500 ；（白）NT$5,990。（圖／品牌提供）

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