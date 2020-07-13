空有夢想卻踏不出實踐第一步！「M3筆記法」五步驟就能治好拖延症

編輯／Emily 圖／翻攝自unsplash、商周提供

人生中有很多夢想，但要真的去實踐，總會推給時間、金錢…各式各樣的理由，其實想要達成理想並不難，《M3目標達成筆記術》教你踏出第一步，只需要訂定3個目標、5個步驟，每星期花大概兩個小時（等於少看兩集影集），就能治好你的拖延症。

《M3筆記》是一套整理生活、訂定計畫的方法，不管是想創業、考試進修、學習語言、健身減重、培養新習慣…都適用，快來看看到底該怎麼執行。

步驟1 What：找到可測量、有企圖、具體可行、時限內可完成的單一目標。

凡事起頭難，但踏出第一步後面就能順水推舟。找尋目標的原則很簡單，先思考長程的目標是什麼，再想想如果要達到這個結果，短程、中程要付出哪些努力，就可以輕鬆制定出短程、中程目標。

步驟2 Why：挖掘出內心強大的動機。

「為什麼」很重要，要找出真正的動機，才有實踐的動力，胡亂選定目標而沒有足夠的動力，只會半途而廢。

步驟3 How：逐層分割目標，確立執行任務，活用表單工具，沒時間也變有時間。

目標要像俄羅斯娃娃一樣做階段分解，並在3個月的時間內達成。以一週為單位，在筆記上準備目標，然後制定每天的任務。每項任務都要規劃實踐時間，而且不作弊，加總不能超過總數兩小時。

步驟4 Ready, Go! 每天、每週、每月照表操課，有進步有獎勵，享受筆記的幸福感。

在12個星期內，每天用5分鐘來計畫每天要做的事，並分出輕重緩急，不能超時。每週填寫兩頁成績單，而且選出下一週要達成的目標。作為獎勵，「好習慣」標籤可以推動你（睡眠、飲食、運動），特別是幫助你持續下去。

步驟5 We are the Winner! 3人成團，互相支持，匯集正能量，一起成為贏家。

沒有比同伴更能激勵人了。找到跟你一樣想要前進並且實現夢想的人相約每週一起聚會，給成績最好的人打分數。如果一星期見一次太頻繁，也可以選擇一個月見一次。

★書名：M3目標達成筆記術—簡單的組織方法，自主達成個人與團隊計畫的精準工具

★作者： 達米安．柯札特

★出版社：商周出版

★出版日期：2020/07/04

★建議售價：新台幣380元

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