空有夢想卻踏不出實踐第一步！「M3筆記法」五步驟就能治好拖延症

人生中有很多夢想,但要真的去實踐,總會推給時間、金錢…各式各樣的理由,其實想要達成理想並不難,《M3目標達成筆記術》教你踏出第一步,只需要訂定3個目標、5個步驟,每星期花大概兩個小時(等於少看兩集影集),就能治好你的拖延症。

《M3筆記》是一套整理生活、訂定計畫的方法,不管是想創業、考試進修、學習語言、健身減重、培養新習慣…都適用,快來看看到底該怎麼執行。

步驟1 What:找到可測量、有企圖、具體可行、時限內可完成的單一目標。

凡事起頭難,但踏出第一步後面就能順水推舟。找尋目標的原則很簡單,先思考長程的目標是什麼,再想想如果要達到這個結果,短程、中程要付出哪些努力,就可以輕鬆制定出短程、中程目標。

步驟2 Why:挖掘出內心強大的動機。

「為什麼」很重要,要找出真正的動機,才有實踐的動力,胡亂選定目標而沒有足夠的動力,只會半途而廢。

步驟3 How:逐層分割目標,確立執行任務,活用表單工具,沒時間也變有時間。

目標要像俄羅斯娃娃一樣做階段分解,並在3個月的時間內達成。以一週為單位,在筆記上準備目標,然後制定每天的任務。每項任務都要規劃實踐時間,而且不作弊,加總不能超過總數兩小時。

步驟4 Ready, Go! 每天、每週、每月照表操課,有進步有獎勵,享受筆記的幸福感。

在12個星期內,每天用5分鐘來計畫每天要做的事,並分出輕重緩急,不能超時。每週填寫兩頁成績單,而且選出下一週要達成的目標。作為獎勵,「好習慣」標籤可以推動你(睡眠、飲食、運動),特別是幫助你持續下去。

步驟5 We are the Winner! 3人成團,互相支持,匯集正能量,一起成為贏家。

沒有比同伴更能激勵人了。找到跟你一樣想要前進並且實現夢想的人相約每週一起聚會,給成績最好的人打分數。如果一星期見一次太頻繁,也可以選擇一個月見一次。

★書名:M3目標達成筆記術—簡單的組織方法,自主達成個人與團隊計畫的精準工具

★作者: 達米安.柯札特

★出版社:商周出版

★出版日期:2020/07/04

★建議售價:新台幣380元

