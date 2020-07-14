sisley全能乳液7,200元➔4,599元　4種超狂用法讓CP值大爆發

記者李薇／綜合報導

Sisley的全能乳液幾乎所有女孩都知道它，它是品牌的明星商品，長達40多年沒有更換配方，全球愛用的人不計其數，甚至有人一用20幾年沒有斷過，可見厲害程度，購物平台「Her和她」推出125ml原價7,200元，特價4,599元的超殺優惠，約6.3折，想試試全球每秒賣出一瓶的乳液有多厲害，就趁現在。

▲sisley全能乳液，125ml、原價7,200元、特價4,599元。點我購買。



sisley的全能乳液不只是風靡全球，更厲害的是多重用法，不管春夏秋冬都很適合，甚至連上妝都很需要它，盤點一下，總共有4種技法一定要筆記，讓這瓶單價雖高的乳液，用起來CP值破表。

▲全能乳液的用法多樣。（圖／Pexels）



1.精華之後當乳液用

因為裡面添加了人參、積雪草、蛇麻草、迷迭香和木賊等多種植物萃取，蘊含超過26種植物活性作用，加上清爽好推勻的質地，因此在精華之後直接使用就可以，幫助肌膚調理呵護。

2.塗兩層當作乳霜使用

到了冬天很多人會覺得乳液好像不夠滋潤，但其實sisley的乳液可以擦到兩層，就可以起到封存保養能量的效果，而且既能夠滋潤保濕，也不會過於厚重，可以說是全年度都好用。

▲sisley全能乳液是品牌的經典商品。（圖／________tam IG）



3.針對局部厚敷

乾性肌膚的女孩常常會覺得兩頰乾燥，這時就可以使用全能乳液厚敷在乾燥的地方，可以加強保濕滋潤，重現細緻光澤的膚況。

4.加入粉底液中使用

遇到換季或是肌膚乾燥的時候，上妝不易貼粉，資深粉絲發現，可以以1：1的比例，將全能乳液加進粉底液，可以讓亮度撐很久，而且妝超貼，無論用的是哪一種粉底液，只要一瓶全能乳液就調整。

看完以上用法是不是覺得全能乳液非常划算呢？用法多元，完全不用跟著季節更換保養品，省去許多麻煩，也更划算，快趁著優惠價格掃貨吧！

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