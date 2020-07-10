貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福

▲貝克漢長子布魯克林與妹妹哈珀在花田合影。（圖／翻攝brooklynbeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）一家最受寵的掌上明珠哈珀（Harper Seven Beckham）今天過9歲生日，3個哥哥搶在爸爸、媽媽po祝賀前，都在IG發文祝小妹生日快樂，21歲的布魯克林分享他在紫色花田中擁抱妹妹的美照，17歲的羅蜜歐則直接穿上印有哈珀照片的T恤，相當逗趣。

▲羅密歐將印有妹妹哈珀照片的T恤穿上身。（圖／翻攝romeobeckham IG）

身為貝克漢家唯一千金，哈珀備受父母與3個哥哥呵護，貝克漢三子、15歲克魯茲在祝她生日快樂的po文中，便分享他年幼時替妹妹推嬰兒車的照片，被網友大讚經典；而哈珀受時尚父母薰陶，從嬰兒時代就是Burberry、Chloe、Bonpoint等精品童裝上身，在鎂光燈下長大的她，鮮少被拍到穿重複的服裝。

▲羅密歐（右）po與妹妹哈珀的自拍照祝她9歲生日快樂。（圖／翻攝romeobeckham IG）





▲貝克漢小兒子克魯茲分享小時候推妹妹哈珀嬰兒車的有趣照片。（圖／翻攝cruzbeckham IG）

在哈珀9歲生日這天，哥哥們均貼文獻上祝福，最有趣是羅密歐先po出與她的自拍照，旋即換上印有哈珀戴墨鏡、擺出時尚模特兒表情照片的T恤，疼愛妹妹之情溢於言表。

▲哈珀（左）曾穿約17,000元Bonpoint花卉長洋裝參加媽媽的服裝秀。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

