LOEWE大象、氣球包新色更勸敗！秋冬男女裝「模糊性別」超驚艷

▲LOEWE 2020秋冬系列搶先看，猜猜下個爆款夯包是哪一顆。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

西班牙品牌LOEWE於今（10日）在台發表2020秋冬系列，提前讓民眾感受涼意，創意總監 Jonathan Anderson在本季男女裝上聚焦於服裝的本質及工藝技術，「模糊性別界限」的理念更增添華麗色彩。不論是燈籠袖、層層垂墜布料、搶眼的羽毛頭飾都展現了獨特審美，就連夯包Gate、Balloon（氣球包）以及大象包也用全新尺寸和色彩登場，簡直是品牌下個爆款單品。

▲LOEWE秋冬女裝從西班牙的影像圖中汲取了靈感，燈籠袖剪裁幾乎貫穿所有；羽毛頭飾也是亮點 。（圖／品牌提供）

LOEWE 2020秋冬系列結合時裝與工藝的新角度展開，女裝從西班牙的影像圖中汲取了靈感，華麗張揚卻帶有質樸情懷。像是強韌棉布與提花織絲綢還有厚重面料與大膽圖案的搭配，皆放大了質感對比的視覺效果。燈籠袖剪裁幾乎貫穿所有，有手腕處獨特的鏤空元素搭配收腰效果，幽默的玩味趣意帶點男孩子氣。雕塑感的衣領與緊身的修身上衣放大女性美感，鮮明的層層垂墜布料更顯輕盈，但定睛一看，秀上模特兒戴上搶眼的羽毛頭飾，隨著風飄然舞動，也是此次一大造型亮點。

▲配件上高跟鞋及運動鞋以珠寶飾的鞋夾點綴；大象包出現巨大尺寸模樣逗趣 ，夯包Gate以及Balloon都在本季換上新裝。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲日本陶藝家桑田卓郎的作品帶有解構風格，設計Flamenco繫繩包款 。（圖／品牌提供）

配件方面則有高跟鞋及運動鞋以珠寶飾的鞋夾點綴，再搭配絨面拼接小牛皮的手提包等，散發高貴豐滿氣質；日本陶藝家桑田卓郎的作品帶有解構風格，注入連身裙以及繫繩包款之上。而時尚迷最感興趣的夯包Gate以及Balloon都在本季換上新裝，Gate的全新尺寸介於mini與small之間，更適合日常攜帶，包款出現焦糖黑拼接色、酒紅色以及灰色款式，豐富搭配，還有animals巨型大象包款設計可愛到讓人會心一笑。

▲男裝呈現的是質感與形態的對照，模糊男女裝界限，斗篷以及西裝都看似裙裝 。（圖／品牌提供）

秋冬男裝系列呈現的是質感與形態的對照，閃亮與不透明、弧度與垂直線、絲緞與雙面羊毛、水晶與針織、雙排扣西裝與晚宴服、流麗動感與簡樸無華，各種充滿對比的元素組合相當新穎。 本季更將男女裝界限模糊，像是西裝夾克變成大衣， 軍裝短褲看似及膝裙，特長的衣袖宛如洋裝，斗篷化似大衣，顯現創意總監Jonathan Anderson的獨特美感。

▲REDValentino早秋系列主張在浪漫與叛逆世界的旅程中帶出時尚品味， 龐克美學不拘一格，高跟鞋可以配上長襪、透明波點變得個性 。（圖／品牌提供）



同時期發表新裝的還有REDValentino早秋系列，主張在浪漫與叛逆世界的旅程中帶出時尚品味，此次以1980 年代的英國 Club 氛圍展開，靈魂人物少不了瑪丹娜、黛安娜王妃，不拘一格、自由奔放，巧遇 1990 年代 Riot Grrrl American 地下女權主義運動的龐克美學，碰撞出全新火花。雖是夢幻至極的粉紅色，但是輪廓採用廓形的剪裁配上燈籠袖及大荷葉邊，細節上完美展現叛逆個性，復古的同時兼顧耐看特性。

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