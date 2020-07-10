泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片

▲泫雅穿小可愛出門玩耍。（圖／hyunah_aa IG）



記者李薇／綜合報導

南韓性感小野馬泫雅最近跟男友外出趴趴走，只見她身穿皮衣搭配小可愛，相當火辣又性感，身上側背一款經典的CHANEL GABRIELLE流浪包，黑色的皮革呼應身上的穿搭，簡單的牛仔褲，看起來相當時髦。

泫雅這次出遊背了CHANEL很經典的GABRIELLE流浪包，售價大約14萬台幣，雖然不是最新的款式、也有使用過的痕跡，但背起來搭配簡約的小可愛、牛仔褲還有帆布鞋，就非常好看時髦，而且不管是側背還是斜背都很潮流感。

▲兩人出門街拍就像時尚大片。（圖／hyunah_aa IG）



這款GABRIELLE流浪包採取黑色的牛皮設計，採用菱格紋的車縫，搭配上金色的金屬釦子，看起來有點仿舊、復古的感覺，不只是牛皮的款，這個包型其實還有出毛呢或是牛仔布的款式，價格也會因為材質有所波動，背起來也有不同的質感。

泫雅喜歡小香包也不是第一次，之前跟男友曬恩愛的照片，紅磚色的口蓋包就出自CHANEL的設計，上翻的設計跟經典的2.55相當類似，在包包肩帶的地方使用皮革搭配金屬，即使是大包包的大小，也非常實搭耐裝，重點是顏色非常特別，復古的味道搭配簡單俐落的穿搭，就可以輕鬆很有質感。