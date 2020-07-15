試・開箱／就像去飛普羅旺斯的市集！顯色又滋潤的歐舒丹唇膏

記者李薇／台北報導

歐舒丹以法國蔬果生產量最高的普羅旺斯傳統市集作為靈感，運用胡蘿蔔油、科西嘉島葡萄柚精油及紅石榴籽等高果汁製作出全新「果漾夾心護唇膏」，雙層的夾心質地非常滋潤，可以輕鬆地塗抹出顯色飽滿的妝效。

▲果漾夾心護唇膏售價880元。（圖／記者李薇攝）



這次全新的果漾夾心護唇膏採取雙層的設計，裡面是維他命夾心滋養配方，外面是顯色的質地，在塗抹於肌膚的瞬間，可以呈現出顯色飽滿的妝容效果，即使是乾唇也可以享受到滋潤感，卻不會過於油膩的質地。

▲歐舒丹果漾夾心護唇膏試色。（圖／記者李薇攝）



CLIO珂莉奧全新「傾心狂想唇彩系列」，分別是「傾心狂想緞霧保濕唇膏」與「傾心狂想緞霧海綿唇釉」，推出唇膏與唇釉兩款不同質地的迷人妝感，兩款新品都添加玫瑰果油保濕成分，滋潤同時能均勻延展，兼具高附著與顯色度，輕盈貼合唇瓣，長效持色，打造細緻輕盈的緞霧光澤。

▲Krystal演繹CLIO全新唇彩系列。（圖／公關照）



其中保濕唇膏，細緻輕盈地貼合於唇瓣，均勻延展不結塊，柔焦唇緣、唇紋，綻放緞霧光澤的絕美雙唇，外型採下圓上方的特殊管身設計，底端維持CLIO唇膏一致的圓柱外管設計，而頂端採方形設計，使唇膏不易滾動方便取用。

▲傾心狂想緞霧保濕唇膏，售價450元。（圖／公關照）

