fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／就像去飛普羅旺斯的市集！顯色又滋潤的歐舒丹唇膏

>

記者李薇／台北報導

歐舒丹以法國蔬果生產量最高的普羅旺斯傳統市集作為靈感，運用胡蘿蔔油、科西嘉島葡萄柚精油及紅石榴籽等高果汁製作出全新「果漾夾心護唇膏」，雙層的夾心質地非常滋潤，可以輕鬆地塗抹出顯色飽滿的妝效。

▲歐舒丹,CLIO,珂莉奧,彩妝,唇膏。（圖／公關）

▲歐舒丹,CLIO,珂莉奧,彩妝,唇膏。（圖／公關）

▲果漾夾心護唇膏售價880元。（圖／記者李薇攝）

這次全新的果漾夾心護唇膏採取雙層的設計，裡面是維他命夾心滋養配方，外面是顯色的質地，在塗抹於肌膚的瞬間，可以呈現出顯色飽滿的妝容效果，即使是乾唇也可以享受到滋潤感，卻不會過於油膩的質地。

▲歐舒丹,CLIO,珂莉奧,彩妝,唇膏。（圖／公關）

▲歐舒丹果漾夾心護唇膏試色。（圖／記者李薇攝）

CLIO珂莉奧全新「傾心狂想唇彩系列」，分別是「傾心狂想緞霧保濕唇膏」與「傾心狂想緞霧海綿唇釉」，推出唇膏與唇釉兩款不同質地的迷人妝感，兩款新品都添加玫瑰果油保濕成分，滋潤同時能均勻延展，兼具高附著與顯色度，輕盈貼合唇瓣，長效持色，打造細緻輕盈的緞霧光澤。

▲歐舒丹,CLIO,珂莉奧,彩妝,唇膏。（圖／公關）

▲Krystal演繹CLIO全新唇彩系列。（圖／公關照）

其中保濕唇膏，細緻輕盈地貼合於唇瓣，均勻延展不結塊，柔焦唇緣、唇紋，綻放緞霧光澤的絕美雙唇，外型採下圓上方的特殊管身設計，底端維持CLIO唇膏一致的圓柱外管設計，而頂端採方形設計，使唇膏不易滾動方便取用。

▲歐舒丹,CLIO,珂莉奧,彩妝,唇膏。（圖／公關）

▲傾心狂想緞霧保濕唇膏，售價450元。（圖／公關照）

關鍵字：

歐舒丹, CLIO, 珂莉奧, 彩妝, 唇膏
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺 極限量「皮卡丘帽子」有錢也買不到！圓萌立體頭型　翻開內層還是寶可夢圖鑑 超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老 全智賢「亂髮」登封臉被遮一半　網卻大讚：女王氣場擋不住！ 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面