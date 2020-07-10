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周興哲曝「想給粉絲好康」狂練腹肌　薛仕凌想「紋雀斑」晉升時尚咖

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▲周興哲曝正在練腹肌，「想給粉絲好康」；薛仕凌超愛今日的「雀斑妝」和身上牛仔外套。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

歌手周興哲日前無預警宣布將搶攻「北高雙蛋」開演唱會，自曝正在積極的鍛鍊腹肌，「想給粉絲一點好康」；另一方面因出演《做工的人》演技大獲好評，而討論度激增的薛仕凌，今（10日）也與周興哲一同出席GUCCI晚宴活動，特別畫上了「雀斑」來搭配一身復古裝扮，浮誇表示自己超喜歡雀斑，還語出驚人地說：「想去紋雀斑！」

▲GUCCI開幕活動背板照。（圖／品牌提供）

▲周興哲穿著GUCCI早秋系列深棕織帶夾克NT＄83,500、藍條紋襯衫NT＄18,000、黑色羊毛喇叭褲NT＄39,000、Ace系列經典織帶運動鞋NT＄22,400。（圖／品牌提供）

周興哲今日以休閒裝扮現身GUCCI活動現場，軍綠色外套與西裝褲搭配經典小白鞋，是夏日最舒適的穿搭，7月初時宣布將搶先田馥甄攻蛋演唱，成為疫情解封後登上巨蛋的第一人，馬上就要在本月18日開始售票、8月正式登台！因此為了讓自己更快進入狀況，周興哲目前正在進行瘦身計畫，體重再減兩公斤就能達標，現在主要是想要減少體脂肪，並著重在訓練「腹肌」，表示「想要給粉絲一點好康的！」大家可以好好期待一下。

▲GUCCI開幕活動薛仕凌、周興哲。（圖／記者王則絲攝）

▲周興哲透露最近積極在練腹肌。（圖／記者王則絲攝）

而在《做工的人》中表現亮眼的薛仕凌，今日也受邀GUCCI SOGO全新概念店開幕活動晚宴，許多人不知道的是「薛仕凌」其實就是團體大嘴巴中的「MC40」，雖然今年已經37歲，外型還是保持十分年輕的少男模樣，與其他到場藝人男神周興哲、胡宇威和吳念軒相比，也一點都不遜色。

▲GUCCI開幕活動背板照。（圖／品牌提供）

▲薛仕凌穿著GUCCI早秋系列出席水洗單寧拼接夾克NT＄152,500、藍條紋棉質襯衫NT＄19,500、水洗單寧拼接牛仔褲NT＄61,000、黑色皮革踝靴NT＄37,600。（圖／品牌提供）

薛仕凌今日以丹寧裝束配上復古油頭亮相，一出場時尚氣場爆棚，提到身上的牛仔拼接復古外套，可說是定裝時一眼就看上的，除了丹寧色塊的拼接設計深得他的心，雙口袋、腰間綁帶設計與剪裁也增加不少亮點，他還說喜歡到想把振興券拿來補貼，把這件外套帶回家。

薛仕凌還特別與化妝師提議以「雀斑」妝來搭配這身復古造型，因為本身是曬不出雀斑的體質，所以一直非常憧憬，而在這次活動上終於圓了這個小夢想，沒想到這可愛的小細節還有著強大的減齡效果，薛仕凌滿意的笑容藏不住，甚至有股衝動想去「紋雀斑」！

▲GUCCI開幕活動薛仕凌、周興哲。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI開幕活動薛仕凌、周興哲。（圖／記者王則絲攝）

▲薛仕凌別出心裁的「雀斑妝」非常可愛、減齡。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI開幕活動背板照。（圖／品牌提供）

▲胡宇威穿著GUCCI早秋系列排釦羊毛夾克NT＄87,000、焦糖橘襯衫NT＄41,500、丁香紫喇叭褲NT＄26,000、 酒紅GG Logo皮鞋NT＄28,700。（圖／品牌提供）

▲GUCCI開幕活動背板照。（圖／品牌提供）

▲吳念軒穿著GUCCI早秋系列天藍短袖襯衫NT＄33,000、天藍棉質短褲NT＄25,500、象牙白長袖襯衫NT＄27,500、象牙白長褲NT＄25,500。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 古馳, 周興哲, 薛仕凌, MC40
fashion.net

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