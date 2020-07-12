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難民營出身名模Halima Aden攜手Pandora獻愛　募款助弱勢兒童

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▲▼Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲美國名模Halima Aden與Pandora 齊力聲援聯合國兒童基金會發起的 #ONELove 計畫。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora近來動作頻頻，除了宣布將全面以回收金銀製作飾品，減少碳排放保護環境，同時也關心公益，與出身肯亞難民營、第一位戴上頭巾登上伸展台的美國籍穆斯林名模Halima Aden合作，共同聲援聯合國兒童基金會（UNICEF）發起的#ONELove計畫，防止新冠肺炎對全球弱勢兒童的威脅。

▲▼Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Pandora與女星Millie Bobby Brown共同設計的Pandora Me串飾單個880元。

▲▼Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲以旅行為設計主題的Pandora Places系列串飾，集合熱氣球、地球儀等造型串飾。

有鑑於新冠肺炎對弱勢兒童帶來巨大衝擊，聯合國兒童基金會發起#ONELove計畫，守護兒童福祉，凡此計畫募得的每一筆善款，品牌都將捐出同等金額，總金額最高達100萬美元（約2944萬元台幣）。

▲▼Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Tiffany主打Infinity系列作慈善，純銀項鍊迷你款5,500元。（圖／Tiffany提供）
 

Tiffany也投入協助因新冠肺炎影響而陷入困境的人解決迫切需求，與國際人道組織CARE合作募款，宣布從7月起至8月31日起，Tiffany Infinity系列作品的全球銷售獲利，將支持受新冠肺炎疫情衝擊的弱勢族群，例如提供小型企業資金協助持續運作，以及幫助開發中國家婦女與少女，品牌承諾至少捐出200萬美元（約5888萬台幣）。

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關鍵字：

Halima Aden, Tiffany, Pandora
fashion.net

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