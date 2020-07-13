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包・開箱／MIU MIU復古「皺皺可芙包」正夯！超多顏色選擇好困難

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記者王則絲／台北報導　

精品品牌MIU MIU前衛新穎又帶點俏皮的風格，特別受到年輕女孩們青睞，2020秋冬再度延用品牌代表性的「皺褶」元素，推出了全新的「Coffer可芙」手提包，外型又更加精緻可愛了！女星曾之喬、許路兒和莫莉都已搶先背上，擁有超多顏色選擇包括豔麗的鮮紅色、活潑飽和的黃色⋯⋯，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞最少女的玫粉色。

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲由曾之喬、莫莉、許路兒分別為大家搶先示範銀色、黃色以及紅色「可芙包」。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、＠molly_chiang、@lurehsu）

MIU MIU的「Coffer可芙包」首次於2006年問世，以經典的人字紋皺褶為其最大特色，並不斷演變至今，而本季推出的可芙包相較於從前推出的款式，在包型輪廓、翻蓋與鎖扣的部分都有做出更符合趨勢的改良，且一口氣推出多達七款顏色，有紅色、桃紅色、粉色、黃色、黑色、銀色，還有「奶茶色」更是早已賣到翻掉，簡直存心讓人選擇困難症發作！

▲MIUMIU 可芙包。（圖／記者王則絲攝）

▲MIUMIU 可芙包。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》為大家開箱的是玫瑰粉色款式。（圖／記者王則絲攝）

新款「可芙包」同樣使用了柔軟小羊皮打造，「皺皺」的縝密人字紋絎縫，搭配如珠寶盒鑰匙鎖的金屬鎖扣，帶出滿滿的奢華復古感，今日開箱的玫瑰粉紅色可芙包，則是多增添了一些俏皮女孩氣息。

▲miumiu 可芙包。（圖／記者王則絲攝）

▲提把細節與內部夾層。（圖／記者王則絲攝）

像辮子一樣的麻花造型手提把，也是可芙包系列經典的特色之一，本季的可芙包除了有編織手提把之外，也可另外裝上背帶，肩背、斜背都好看。以容量來看算是相當實用的小包，打開後內部有一層大空間、小暗袋，前方有夾層，手機、錢夾都是能輕鬆放入的。

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲miumiu可芙包。（圖／翻攝自IG）

▲MIU MIU Coffer可芙手提包，NT＄52,000。（圖／品牌提供、翻攝自IG@miumiu）

 【同場加映】

像這種低飽和度的粉色，少了誇張的螢光感，反而是加入了點灰色調，看起來更為高級有質感，LONGCHAMP今年早秋也推出了「古董粉」色系列，為經典包款們換上新衣。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP Le Pliage Cuir 系列手提包，NT＄12,900。（圖／品牌提供）

先前火紅的GUCCI GG Marmont馬卡龍色系列，一票女星們都搶著背，其中「玫瑰粉色」款式也相當受歡迎。

▲粉色包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI GG Marmont肩背包，NT＄57,800。（圖／翻攝自IG@、品牌提供nanaouyang）

CELINE於今年春夏祭出一系列夢幻新色，同樣以低飽和度卻亮眼的繽紛馬卡龍色系為主，粉色款式不會過於浮誇，十分內斂低調，卻能同時保有夢幻少女心與優雅成熟韻味。

▲粉色包。（圖／品牌提供）

▲CELINE BELT粉粒紋袖珍型肩背包NT$69,000、16粉緞面小型提包NT$130,000。（圖／品牌提供）

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