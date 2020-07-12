fb ig video ETtoday search mobile

夏季必買5款深層清潔「泥面膜」，敷著連膚色都亮了

>

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲泥面膜能幫肌膚去油解膩，是夏季保養好朋友。（圖／翻攝自IG/skincare、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

一到夏天，高溫悶熱與黏膩感夾擊，油光與毛孔油脂分泌更是旺盛，勻亮膚色更是女生所追求，也因如此LUDEYA推出法國高嶺土微臻泥膜，能為肌膚去除老廢暗沉，同時淨白肌膚的清洗式泥膜產品，淨化、控油及淨白一次到位。

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲LUDEYA 法國高嶺土微臻泥膜，2,180元。

除了法國高嶺土，更添加法國專利複方植萃，使肌膚淨白透亮，茶樹精油、竹炭萃取，幫助調理油水，另添加茶樹薄荷，給予肌膚沁涼觸感，待8分乾時清洗並輕柔於臉部按摩畫圈，搭配泥膜中植物萃取的核桃顆粒，達到溫和去除老廢角質功效。

深層清潔面膜看更多►►

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲APIVITA 粉瓷土舒緩淨化面膜，12x8ml，980元。

溫和舒緩的清潔型泥狀面膜，特別適合混合與乾性膚質，粉瓷土可以輕鬆淨化所有毛孔，帶出底層髒汙，同時舒緩緊繃不適，添加金盞花萃取物，淨化後帶來保濕水潤，帶給臉部肌膚健康光采。

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲提提研 激光注白黑面膜，70元。

添加日本備長炭的黑布膜，能加強吸附，同時幫助肌膚代謝，內含多種亮白成分，能改善肌膚暗沉，膚色勻淨透亮。

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版，50ml ，750元。

神奇白泥加入燕麥粉、紫草、翠葉蘆薈萃取等成分，能深入毛孔、有效深層清潔粉刺，使肌膚更潔淨細緻。

▲▼夏季必買5款深層清潔「泥面膜」 。（圖／品牌提供）

▲ORIGINS 泥娃娃活性碳蜂蜜面膜，75ml，1,350元。

活性碳成分能強效深層清潔，吸附毛孔裡的粉刺與髒污，再加上保濕肌膚的野花蜂蜜及蜂蜜發酵萃取，可呈現光滑細緻的肌膚，更適合乾性與敏感性肌膚使用。

關鍵字：

清潔, 深層清潔, 面膜, 泥面膜
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭

約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭

丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片 威爾史密斯女兒成運動品牌全球代言人！「神複製老爸」氣場無敵 「氣炸鍋」原價破萬元下殺2890元再優惠！夏天進廚房不流汗　還能減油80% 有黑眼圈皮膚再好也沒用　5種食物少吃避免鼻過敏 「神級卸妝膏」送爆水面膜！1630元➔980元　懶女孩超愛，還能養出小V臉 Joy駕馭超狂「嬸婆花上衣」無壓力！甜美臉蛋Hold住粉絲跪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面