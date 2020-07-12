夏季必買5款深層清潔「泥面膜」，敷著連膚色都亮了

▲泥面膜能幫肌膚去油解膩，是夏季保養好朋友。（圖／翻攝自IG/skincare、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

一到夏天，高溫悶熱與黏膩感夾擊，油光與毛孔油脂分泌更是旺盛，勻亮膚色更是女生所追求，也因如此LUDEYA推出法國高嶺土微臻泥膜，能為肌膚去除老廢暗沉，同時淨白肌膚的清洗式泥膜產品，淨化、控油及淨白一次到位。

▲LUDEYA 法國高嶺土微臻泥膜，2,180元。

除了法國高嶺土，更添加法國專利複方植萃，使肌膚淨白透亮，茶樹精油、竹炭萃取，幫助調理油水，另添加茶樹薄荷，給予肌膚沁涼觸感，待8分乾時清洗並輕柔於臉部按摩畫圈，搭配泥膜中植物萃取的核桃顆粒，達到溫和去除老廢角質功效。

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▲APIVITA 粉瓷土舒緩淨化面膜，12x8ml，980元。

溫和舒緩的清潔型泥狀面膜，特別適合混合與乾性膚質，粉瓷土可以輕鬆淨化所有毛孔，帶出底層髒汙，同時舒緩緊繃不適，添加金盞花萃取物，淨化後帶來保濕水潤，帶給臉部肌膚健康光采。

▲提提研 激光注白黑面膜，70元。

添加日本備長炭的黑布膜，能加強吸附，同時幫助肌膚代謝，內含多種亮白成分，能改善肌膚暗沉，膚色勻淨透亮。

▲Kiehl's 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版，50ml ，750元。

神奇白泥加入燕麥粉、紫草、翠葉蘆薈萃取等成分，能深入毛孔、有效深層清潔粉刺，使肌膚更潔淨細緻。

▲ORIGINS 泥娃娃活性碳蜂蜜面膜，75ml，1,350元。

活性碳成分能強效深層清潔，吸附毛孔裡的粉刺與髒污，再加上保濕肌膚的野花蜂蜜及蜂蜜發酵萃取，可呈現光滑細緻的肌膚，更適合乾性與敏感性肌膚使用。