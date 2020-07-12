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星・變美／周揚青親授「最強混血眼妝」　下眼影才是靈魂

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▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲周揚青大方分享愛用眼妝品，超有誠意。（圖／翻攝自周揚青小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女生都嚮往混血兒般的立體大眼，日前周揚青就在《小紅書》分享她的日常私藏眼妝，從素眼到完妝的完整教學超有誠意，若你不太會畫眼妝，這篇絕對是最強範本要筆記。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲戴上變色瞳片之後，混血眼妝成功機率大增。

#瞳色搭配很重要

她分享最近愛用Lspeche的松月灰，紋路和顏色是她最近心頭好。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲眉粉是加深輪廓的好朋友。

#混血眼妝打底

使用KATE眉粉的中間色畫一個大概的眼部輪廓，同時在鼻子、眼窩處打上陰影，增加立體感，再使用GIVENCHY#05眼影盤的珠光棕色，營造混血感。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲下眼影能幫助放大眼神。

#下眼影是靈魂

使用同一款珠光棕色當作下眼影，從眼尾畫到眼球中間部分。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲深色眼影創造自然漸層感。

#眼影代替眼線

選擇同一款眼盒中的深色緞面咖啡色，換硬一點刷具刷取沾取加強睫毛根部，讓眼妝更有層次感。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲加深輪廓步驟不嫌多。

#同色加深輪廓

以大一些的刷具沾取緞面咖啡色，加深上眼皮眼部輪廓。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲用打亮畫龍點睛，用米金代替白色金屬色也可以。

#金屬色打亮

以白色金屬色加強眉骨、臥蠶處打亮，增加眼部立體感。

▲▼周揚青混血眼妝教學：下眼影是靈魂 。（圖／翻攝自小紅書）

▲內外眼線的功效大不同，千萬別省事。

#眼線液調整眼型

KATE眼線液畫內眼線，再從眼中到眼尾方向畫一條外眼線，幫助調整眼型，從視覺上放大眼睛。

▲周揚青的混血兒眼妝，詢問度非常高。

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關鍵字：

周揚青, 混血, 眼妝, 教學
fashion.net

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