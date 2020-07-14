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GD聯名藤原浩再出「小鐵夾」！等著被天價嚇破膽　升級版雛菊球鞋也曝光

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、twitter@HOUSEOFHEAT

韓星G-dragon（GD）的個人品牌PEACEMINUSONE受到很多關注，先前和Nike推出的小雛菊球鞋就成為爆款，而近日網路上有照片曝光，之後會有更厲害的第二彈聯名鞋登場之外，居然還要和日本潮流教父藤原浩聯手合作，消息一出就讓粉絲們期待不已，先前曾引起話題、要價近千元台幣的「鐵夾」也出現藤原浩版本，價格會不會更上層樓，令人相當好奇。

▲GDx藤原浩。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

其實去年GD主理的PEACEMINUSONE就與藤原浩出過聯名服飾，而這次藤原浩在個人IG分享了一張照片，似乎預告即將再度與GD聯手，照片中有三個白色鐵夾，上面分別印了「PEACEMINUSONE」、藤原浩代表性的閃電符號以及「THE CONVENI」字樣，THE CONVENI是藤原浩以便利商店形式開設，販賣潮流感生活小物的店，這次與GD聯名，除了鐵夾還會有什麼商品，讓人非常好奇，但目前除了這張照片，還沒有更多資訊。

另外，近日網路消息曝光，PEACEMINUSONE去年與NIKE聯名的小雛菊球鞋將推出第二彈，新版的聯名鞋同樣以Nike Air Force 1鞋款為基礎，鞋面全變成亮眼的銀色，搭配黑色Swoosh勾勾、鞋帶和鞋底，底部還刷上銀漆，金屬新配色與上一版展現出不同的風格，這雙鞋據twitter@HOUSEOFHEAT指出，可能於12月登場，售價200美金，但想知道確切的消息，記得留意後續追蹤。

▲GDx藤原浩。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲GDx藤原浩。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

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關鍵字：

藤原浩, THE CONVENI, FragmentDesign, GD, G-DRAGON, PEACEMINUSONE, AirForce1, Para-noise, 雛菊, nike, 球鞋
fashion.net

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