fb ig video ETtoday search mobile

nacaroni ＆ chic／夏日美白實戰！日常晚間保養程序＋好物推薦　養出盛世美肌

>

文／Selina Hsiao

今年夏天除了想瘦成一道閃電之外，還想白成日光燈泡！大概除了嬰兒時期我就沒有白過了，我特別愛曬太陽，也嘗試過曬成很美的小麥色，可惜我一直曬不成想要的顏色，所以決定變白！

美白跟減肥一樣需要踏上漫長又艱辛的路程，旅途中還會遇到一堆阻擋妳的壞蛋，比如說天天攻擊我們的紫外線，甚至連某些室內的燈泡都可能讓我們曬黑！

當然，大家總掛在嘴邊的就是防曬防曬防曬，身體美白呢，其實就跟面部美白的方法相通，無非就是使用我們耳熟的那些美白成分 VC、熊果素、傳明酸，還有角質剝落的果酸、水楊酸等等。

我本身皮膚真的稱不上白，估計也就臉還能算比較明亮，也就是因為這樣才激起了我想美白的心！

看看人家聖經站在太陽下白到發光的天使模樣，還有熱巴小姐姐的盛世美肌，他們從偶像變成了理想！

也因為自己皮膚不是白底，所以更能來實驗目前使用的護膚品有沒有效果，

這回先來分享日常晚間保養程序和使用的產品，希望過一陣子真的看到成效！

洗完香香的第一步【身體保濕水】

使用：Santa Maria Novella 玫瑰化妝水

不知道大家對這個牌子熟不熟悉呢？娜子媽媽真的超愛這牌哈哈哈！所以我也用他們家的產品好久了，主要我除了臉部膚質特別敏感外，身體皮膚那也是一個碰不得太多化學的膚質，SMN能讓我鍾愛的原因，除了它悠久的700多年歷史外，更是因為它的古老配方都是純天然的！這瓶保濕化妝水是萃取自佛羅倫斯山丘的玫瑰花露，從西元1221年起，SMN就沒有換過配方，一直保持最原始的傳統，打開後可以聞到一種淡香，有別於我們平時聞到的玫瑰花香。

而這款化妝水，我奢侈地把它用來擦身體，是因為我覺得相較之下，臉部還是有更適合的保溼化妝水。

可是這瓶份量滿大而且又有質感，還是得扶正！於是就拿來當身體爽膚水 夏天涼涼的，不黏液好吸收沁人心脾啊！！（但是老實說台灣定價真的太高了，建議可以請親友去義大利時幫忙帶回來～）擦身體化妝水的主要原因也是因為這樣可以使後續的『工程』們更好吸收。

【果酸凝膠】

使用：NeoStrata Ultra Smoothing Lotion 10% AHA

這是皮膚科醫生推薦給我的

  • 10%

  • 有那麼一咪咪的酸味，沒有香料

  • 適合膚質: 敏感性皮膚，偏黃膚質，毛血管明顯，常長小粉刺跟小痘

  • 可以順便去雞皮膚

主要我是拿來擦前胸和後背，這些角質層比較厚的地方也是因為我常常會長小痘子，所以醫生推薦給我的，果酸方面因為高酸度的關係，建議還是先詢問自己的醫師 了解自己能不能使用後再購買哦！

【局部美白精華】

使用：Clé De Peau

這也是娜子媽送給我的『激光鑽白身體菁華』，一個傲傲叫的閃亮亮名稱，官方說是能「絲滑輕柔、毫無負擔的奢華質地，解決色斑與膚色不均等困擾的身體美白精華」我相信這些都是時間（金錢）能反映的成效，但是從我開始用這瓶也過了一個月了，礙於價格所以我不敢大坨大坨的用，使用的局部卻滿有效果的，尤其我的膝蓋跟手肘，香味也是妥妥的cpb家經典淡香，我覺得是可以買來重點使用的一罐很好用的精華，好吸收、不粘膩、不泛白、不刺激。

同款推薦：Fancl

如果覺得要入坑cpb單品太貴的小仙女們，可以試試我最愛之一的Fancl！

這罐一樣是美白精華，目前我使用它的時間很短暫，所以比較它和樓上那位不公平，可是初步評估，質感方面跟cpb精華是一個互不相讓啊！一樣好吸收、不粘膩、淡香、不刺激。尤其是有用他們家的產品的小夥伴都知道他們都不添加香料或色素，也不使用防腐劑的，開封後一個月內要使用完畢，剛好可以促使自己要天天勤勞擦，尋找身體美白精華液的人可以納入許願清單裡考慮～

【杏仁酸混美白乳液】

使用：Vaseline/Nivea 美白嫩膚乳液

凡士林那款適合冬天或是極度乾燥的皮膚，質地比較厚；妮維雅這款抹開好清爽，成膜速度快，不粘膩、不泛白，便宜大碗，真的是cp值很高很高的乳液了。

而混杏仁酸除了能讓乳液更好推之外，其實也是順便讓肌膚定期做輕質量的煥膚。

使用：Dr. Wu 杏仁酸溫和煥膚精華

杏仁酸是最溫和的酸，如果我前面用了果酸的部位，就不會再疊擦杏仁酸了。

通常我都是四肢和脖子混的乳液，真的很好推，使用一兩週就可以明顯看到皮膚變亮，這個在屈臣氏就有得買了～

Tips：擦了酸類產品後千萬要記得更注意防曬，也不能直射太陽，像是果酸類還得隔天起床後用清水擦乾淨或是快速沖掉，不然會反黑還會讓皮膚超敏感！

【美白錠】

最後的最後，睡前我一定會吃兩顆美白錠，其實在這方面我就沒有太大研究，吃的是娜子媽媽買給我的，但是我知道美白或是養皮膚，最重要的也是從體內改善至外表，這罐我也吃了兩三瓶了，日本的Sogo樓下就有得買，礙於睡前不能太多水，隔天早上起床我一定會先喝兩大杯水，順便代謝一下，推薦給大家。

當然，時不時曬曬太陽也是必須的，最重要的是曬前曬後的步驟要做到，不要偷懶，只有偷懶的女孩才不能變美的！

下次見～love, na

文章授權：

nacaroni & chic.

https://nacaronichic.com

oxxollinana

https://www.instagram.com/oxxollinana/

關鍵字：

nacaroni ＆ chic, Selina Hsiao, oxxollinana, 美白
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

海莉比伯一件白襯衫就夠辣！Oversize、下衣失蹤3招穿出夏日小心機

海莉比伯一件白襯衫就夠辣！Oversize、下衣失蹤3招穿出夏日小心機

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 威爾史密斯女兒成運動品牌全球代言人！「神複製老爸」氣場無敵 孫芸芸搶先拿到「未上市機車包」！　下衣失蹤露腿根超逼人 約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭 夏季必買5款深層清潔「泥面膜」，敷著連膚色都亮了 男生也會缺乏安全感！女孩們要試著養成這5個小習慣，感情會更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面