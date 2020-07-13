nacaroni ＆ chic／夏日美白實戰！日常晚間保養程序＋好物推薦　養出盛世美肌

今年夏天除了想瘦成一道閃電之外，還想白成日光燈泡！大概除了嬰兒時期我就沒有白過了，我特別愛曬太陽，也嘗試過曬成很美的小麥色，可惜我一直曬不成想要的顏色，所以決定變白！
美白跟減肥一樣需要踏上漫長又艱辛的路程，旅途中還會遇到一堆阻擋妳的壞蛋，比如說天天攻擊我們的紫外線，甚至連某些室內的燈泡都可能讓我們曬黑！
當然，大家總掛在嘴邊的就是防曬防曬防曬，身體美白呢，其實就跟面部美白的方法相通，無非就是使用我們耳熟的那些美白成分 VC、熊果素、傳明酸，還有角質剝落的果酸、水楊酸等等。
我本身皮膚真的稱不上白，估計也就臉還能算比較明亮，也就是因為這樣才激起了我想美白的心！
看看人家聖經站在太陽下白到發光的天使模樣，還有熱巴小姐姐的盛世美肌，他們從偶像變成了理想！
也因為自己皮膚不是白底，所以更能來實驗目前使用的護膚品有沒有效果，
這回先來分享日常晚間保養程序和使用的產品，希望過一陣子真的看到成效！
洗完香香的第一步【身體保濕水】
使用：Santa Maria Novella 玫瑰化妝水
不知道大家對這個牌子熟不熟悉呢？娜子媽媽真的超愛這牌哈哈哈！所以我也用他們家的產品好久了，主要我除了臉部膚質特別敏感外，身體皮膚那也是一個碰不得太多化學的膚質，SMN能讓我鍾愛的原因，除了它悠久的700多年歷史外，更是因為它的古老配方都是純天然的！這瓶保濕化妝水是萃取自佛羅倫斯山丘的玫瑰花露，從西元1221年起，SMN就沒有換過配方，一直保持最原始的傳統，打開後可以聞到一種淡香，有別於我們平時聞到的玫瑰花香。
而這款化妝水，我奢侈地把它用來擦身體，是因為我覺得相較之下，臉部還是有更適合的保溼化妝水。
可是這瓶份量滿大而且又有質感，還是得扶正！於是就拿來當身體爽膚水 夏天涼涼的，不黏液好吸收沁人心脾啊！！（但是老實說台灣定價真的太高了，建議可以請親友去義大利時幫忙帶回來～）擦身體化妝水的主要原因也是因為這樣可以使後續的『工程』們更好吸收。
【果酸凝膠】
使用：NeoStrata Ultra Smoothing Lotion 10% AHA
這是皮膚科醫生推薦給我的
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10%
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有那麼一咪咪的酸味，沒有香料
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適合膚質: 敏感性皮膚，偏黃膚質，毛血管明顯，常長小粉刺跟小痘
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可以順便去雞皮膚
主要我是拿來擦前胸和後背，這些角質層比較厚的地方也是因為我常常會長小痘子，所以醫生推薦給我的，果酸方面因為高酸度的關係，建議還是先詢問自己的醫師 了解自己能不能使用後再購買哦！
【局部美白精華】
使用：Clé De Peau
這也是娜子媽送給我的『激光鑽白身體菁華』，一個傲傲叫的閃亮亮名稱，官方說是能「絲滑輕柔、毫無負擔的奢華質地，解決色斑與膚色不均等困擾的身體美白精華」我相信這些都是時間（金錢）能反映的成效，但是從我開始用這瓶也過了一個月了，礙於價格所以我不敢大坨大坨的用，使用的局部卻滿有效果的，尤其我的膝蓋跟手肘，香味也是妥妥的cpb家經典淡香，我覺得是可以買來重點使用的一罐很好用的精華，好吸收、不粘膩、不泛白、不刺激。
同款推薦：Fancl
如果覺得要入坑cpb單品太貴的小仙女們，可以試試我最愛之一的Fancl！
這罐一樣是美白精華，目前我使用它的時間很短暫，所以比較它和樓上那位不公平，可是初步評估，質感方面跟cpb精華是一個互不相讓啊！一樣好吸收、不粘膩、淡香、不刺激。尤其是有用他們家的產品的小夥伴都知道他們都不添加香料或色素，也不使用防腐劑的，開封後一個月內要使用完畢，剛好可以促使自己要天天勤勞擦，尋找身體美白精華液的人可以納入許願清單裡考慮～
【杏仁酸混美白乳液】
使用：Vaseline/Nivea 美白嫩膚乳液
凡士林那款適合冬天或是極度乾燥的皮膚，質地比較厚；妮維雅這款抹開好清爽，成膜速度快，不粘膩、不泛白，便宜大碗，真的是cp值很高很高的乳液了。
而混杏仁酸除了能讓乳液更好推之外，其實也是順便讓肌膚定期做輕質量的煥膚。
使用：Dr. Wu 杏仁酸溫和煥膚精華
杏仁酸是最溫和的酸，如果我前面用了果酸的部位，就不會再疊擦杏仁酸了。
通常我都是四肢和脖子混的乳液，真的很好推，使用一兩週就可以明顯看到皮膚變亮，這個在屈臣氏就有得買了～
Tips：擦了酸類產品後千萬要記得更注意防曬，也不能直射太陽，像是果酸類還得隔天起床後用清水擦乾淨或是快速沖掉，不然會反黑還會讓皮膚超敏感！
【美白錠】
最後的最後，睡前我一定會吃兩顆美白錠，其實在這方面我就沒有太大研究，吃的是娜子媽媽買給我的，但是我知道美白或是養皮膚，最重要的也是從體內改善至外表，這罐我也吃了兩三瓶了，日本的Sogo樓下就有得買，礙於睡前不能太多水，隔天早上起床我一定會先喝兩大杯水，順便代謝一下，推薦給大家。
當然，時不時曬曬太陽也是必須的，最重要的是曬前曬後的步驟要做到，不要偷懶，只有偷懶的女孩才不能變美的！
下次見～love, na
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nacaroni & chic.
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