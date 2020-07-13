nacaroni ＆ chic／夏日美白實戰！日常晚間保養程序＋好物推薦　養出盛世美肌

我本身皮膚真的稱不上白，估計也就臉還能算比較明亮，也就是因為這樣才激起了我想美白的心！

看看人家聖經站在太陽下白到發光的天使模樣，還有熱巴小姐姐的盛世美肌，他們從偶像變成了理想！

也因為自己皮膚不是白底，所以更能來實驗目前使用的護膚品有沒有效果，

這回先來分享日常晚間保養程序和使用的產品，希望過一陣子真的看到成效！

洗完香香的第一步【身體保濕水】

使用：Santa Maria Novella 玫瑰化妝水

不知道大家對這個牌子熟不熟悉呢？娜子媽媽真的超愛這牌哈哈哈！所以我也用他們家的產品好久了，主要我除了臉部膚質特別敏感外，身體皮膚那也是一個碰不得太多化學的膚質，SMN能讓我鍾愛的原因，除了它悠久的700多年歷史外，更是因為它的古老配方都是純天然的！這瓶保濕化妝水是萃取自佛羅倫斯山丘的玫瑰花露，從西元1221年起，SMN就沒有換過配方，一直保持最原始的傳統，打開後可以聞到一種淡香，有別於我們平時聞到的玫瑰花香。

而這款化妝水，我奢侈地把它用來擦身體，是因為我覺得相較之下，臉部還是有更適合的保溼化妝水。

可是這瓶份量滿大而且又有質感，還是得扶正！於是就拿來當身體爽膚水 夏天涼涼的，不黏液好吸收沁人心脾啊！！（但是老實說台灣定價真的太高了，建議可以請親友去義大利時幫忙帶回來～）擦身體化妝水的主要原因也是因為這樣可以使後續的『工程』們更好吸收。

【果酸凝膠】

使用：NeoStrata Ultra Smoothing Lotion 10% AHA