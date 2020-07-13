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IG超夯濾鏡遊戲加一！「張嘴、眨眼」跟著RV當家萌犬闖巴黎

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記者鮑璿安／台北報導

疫情期間為了療癒民眾，鞋履品牌Roger Vivier 與南韓插畫家合作推出《Walk Your Tuna》 IG 濾鏡遊戲，只要打開IG就能走進巴黎鐵塔、羅浮宮金字塔和協和廣場的名勝古蹟。玩家也能配合臉部動作，眨眼、張嘴來控制角色行動，快點免費玩一波，看看你得了幾分！

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier推出《Walk Your Tuna》遊戲，帶著人物悠遊巴黎鐵塔、羅浮宮金字塔。（圖／品牌提供）

IG濾鏡遊戲是不少粉絲打發時間的首選，此次Roger Vivier推出《Walk Your Tuna》遊戲，由品牌創意總監Gherardo Felloni 與創意公司和插畫家共同設計而成。遊戲場景包括巴黎鐵塔、羅浮宮金字塔和協和廣場的名勝古蹟，運用南韓插畫家Kim Yong Oh生動鮮艷的筆觸繪製，並且狗狗Tuna也在遊戲中粉墨登場，加上凡爾賽貓、電影明星、DJ和怪誕老太太，四個原創Vivier角色可以選擇，均由Felloni親自設計，靈感則源自Hotel Vivier 巴黎發表會上的人物。

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲打開品牌IG首頁，按下中央的濾鏡圖案，就能找到《Walk Your Tuna》遊戲 。（圖／品牌提供）

玩法也相當簡單，只要打開品牌IG首頁，按下中央的濾鏡圖案，就能找到《Walk Your Tuna》遊戲。選擇角色並自拍一張設定為頭像，然後跟Tuna一起出發，在城中最著名的地標漫步。使用臉部動作，例如眨眼、張嘴，指示角色向前走或跳起，只要小心沿途的路障，並且照顧好Tuna，餵牠吃最喜歡的食物，就能獲得高分。

▲fendi。（圖／翻攝自ig）

▲fendi。（圖／翻攝自ig）

▲FENDI也在近日正式推出California Sky 系列濾鏡讓民眾免費玩一波。（圖／翻攝自IG）

不光是Roger Vivier，連FENDI也在近日正式推出California Sky 系列濾鏡讓民眾免費玩一波，包括有夏日特色的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典FF LOGO等素材為主題，只要在Gif中輸入「FENDI」就能找到。此外，濾鏡更有Sky Flower、閃電、小方框、翅膀等在眼部周圍閃動，隨著自拍產生不同造型，在官方IG 中點擊下方笑臉圖示即可下載使用。

►網美必玩！FENDI「夏季濾鏡＋貼圖」　IG用法一次公開

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關鍵字：

Roger Vivier , RV, Walk Your Tuna, IG, 濾鏡, 限時, 貼文, 遊戲
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